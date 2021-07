Dame Diop/Aminata Tall

Les élections municipales et départementales sont prévues le 23 janvier 2022. Candidat pour le moment à la candidature au poste de maire de la commune de Diourbel, le ministre Dame Diop a rencontré, jeudi, la présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental et ex-maire de la commune de Diourbel. En perspective de ces élections, Dame Diop entend ratisser large.

Les prochains jours édifieront sur ce rapprochement entre Dame Diop et Aminata Tall, surtout que Saër Diop, le directeur général de l’AEME (Agence pour la maitrise de l’économie de l’énergie) et non moins proche d’Aminata Tall, serait candidat au poste de maire de la commune de Diourbel.