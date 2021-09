Dangote Sénégal

Dangote Cement Sénégal a scellé à Dakar, cette semaine, avec la Fédération générale des travailleurs du Sénégal/B (FGTS/B), un protocole d’accord relatif au recrutement de 333 travailleurs mis à la disposition de la cimenterie par la société d’intérim C2K Staffing. ‘’Ces 333 employés ne sont pas réintégrés dans le personnel de l’entreprise en vertu dudit accord, tel que le laissent entendre certains articles parus dans la presse. Ils sont, faudra-t-il le rappeler, en service au sein de l’entreprise depuis 2016 et bénéficient de contrats de travail en bonne et due forme de C2K Staffing.

Dans le détail, Dangote Cement Sénégal s’engage à recruter à travers des contrats à durée indéterminée (CDI), un total de 333 travailleurs intérimaires, sur la base d’un quota annuel réparti sur deux ans. Preuve de sa bonne volonté dans l’application du protocole d’accord, l’entreprise a décidé, à compter du 1er septembre 2021, d’accompagner cette transition en leur octroyant un certain nombre d’avantages tels qu’une prime de quart à ceux qui sont soumis au régime de quart, une indemnité de transport ainsi qu’une subvention sur le prix d’un repas’’, renseigne un communiqué de la société transmis à ‘’EnQuête’’.

...Ce protocole d’accord revêt tout simplement, d’après la même source, un caractère ‘’exceptionnel’’, au regard du contexte économique de la filière ciment au Sénégal et des capacités financières de l’entreprise qui n’en est qu’à sa sixième année d’activités opérationnelles. Elle a d’ailleurs atteint sa capacité maximale de production depuis 2020. ‘’Nous nous félicitons de cet accord obtenu grâce à la volonté et au sens élevé des responsabilités des différentes parties, mais aussi et surtout grâce aux efforts exceptionnels consentis par l’entreprise et le groupe’’, s’est réjoui le directeur général de Dangote Cement Sénégal, signataire de l’accord pour le compte de l’entreprise, Luk Haelterman. Pour la présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS), ce résultat est un ‘’grand succès’’ du dialogue social.

‘’De nouvelles bases seront jetées dans les relations professionnelles entre les deux parties que j’invite à s’approprier davantage la Déclaration de principes tripartites de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les entreprises multinationales et la politique sociale’’, s’est félicité Innocence Ntap Ndiaye. Dans la foulée de cette importante mesure contribuant à la lutte contre le chômage, à l’amélioration des conditions de travail et à la promotion d’emplois de qualité, Dangote Cement Sénégal informe qu’elle étendra cette mesure à l’ensemble des travailleurs intérimaires à sa disposition.