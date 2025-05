Chelsea est le premier club à soulever tous les trophées mis en jeu par l’UEFA, en remportant la finale de la Ligue Europa Conférence, ce mercredi, face au Bétis Séville (4-1) de Youssouf Sabaly. Nicolas Jackson a inscrit le deuxième but de son équipe et devient le premier Sénégalais à gagner la C4.

Une nouvelle page de l’histoire des joueurs sénégalais en Europe s’est encore ouverte. Nicolas Jackson est devenu le premier Sénégalais à remporter la Ligue Europa Conférence de l’UEFA, à la suite de la victoire de Chelsea en finale contre le Bétis Séville de Youssouf Sabaly, ce mercredi, sur le score de quatre buts à un. L’attaquant des Lions a même était décisif dans ce match, en inscrivant le deuxième but de son équipe.

Menés en première période (1-0) par les Sévillans, les Blues ont renversé la vapeur en seconde période. C’est Enzo Fernandez qui a relancé son équipe en égalisant à la 65e mn (1-1), avant que Jackson ne donne l’avantage à Chelsea, cinq minutes plus tard (70’, 2-1). Sur un centre de Cole Palmer, l’ancien joueur du Casa Sports a sauté plus haut pour rabattre le ballon de la poitrine dans le but et inscrire sa troisième réalisation en quatre apparitions en C4. C’est la meilleure façon qu’il pouvait répondre au défi que lui avait lancé son coach.

En conférence de presse d’avant-match de la finale, Enzo Maresca avait déclaré que ‘’Nico a une dette envers ses coéquipiers’’. Le technicien italien faisait allusion à son expulsion ayant entrainé sa suspension de trois matches. Maresca lui a même adressé ses félicitations à l’issue de la finale. ‘’Il a fait un bon match. Nous avons été bien meilleurs en seconde mi-temps et Nico aussi. Il a marqué et a travaillé dur, et c’est le Nico dont ses coéquipiers ont besoin’’.

Grâce à cette victoire, Chelsea devient le premier club de l'histoire à remporter toutes les compétitions européennes. Les Blues ont gagné à deux reprises la Ligue des champions (ou C1), en 2012 et 2021, la défunte Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (ou C2), en 1971 et 1998, la Ligue Europa (ou C3), en 2013 et 2019, avant de mettre la main sur cette Ligue Conférence (C4) créée en 2022. Le club londonien a également remporté la Supercoupe de l'UEFA en 1998 et 2021. En quatre éditions, Chelsea devient la deuxième formation anglaise à remporter la C4, après West Ham en 2023.

Nicolas Jackson aurait même pu marquer davantage l’histoire de la compétition en devenant le premier joueur à inscrire un doublé dans une finale. Sur une contre-attaque qu’il a lui-même amorcée dans sa moitié de terrain, Jackson est lancé par un coéquipier. Le Sénégalais élimine son vis-à-vis et se lance dans une course effrénée vers le but. Malheureusement, il ne maitrise pas son dernier contrôle et la balle est captée par le portier du Bétis, qui avait pourtant fait un faux pas avant de se rattraper.

De bon augure pour le retour en C1

Chelsea a déjà validé son ticket pour la Ligue des champions en occupant la 4e place en Premier League. Les Blues retrouvent la C1, après deux saisons d’absence. Ce sera une découverte pour Nicolas Jackson, qui va faire son baptême du feu dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs de l’UEFA. Sa prestation en finale de la C4 lui confère un préjugé favorable pour la prochaine saison européenne.

Auteur de 10 réalisations et cinq passes décisives en 30 matchs en championnat, à bientôt 24 ans (le 20 juin), Nico a une bonne marge de progression. Il doit revoir sa copie, notamment sa finition. Selon les chiffres de Sofascore, le Sénégalais a un taux de conversion de seulement 13 %, avec 19 grosses occasions manquées durant la saison en championnat. Avec un potentiel de 12 buts en moyenne, en fonction du nombre et de la qualité de ses tirs effectués, il n’a trouvé les filets qu’à 10 reprises.

L’ancien joueur de Villarreal doit s’attendre à une concurrence plus rude la saison prochaine sur le front de l’attaque des Blues. Les dirigeants du club londonien sont en train de s’activer pour renforcer ce secteur. Quatre joueurs seraient dans le viseur de la direction. Il y a le Français Hugo Ekitike. En début de semaine, ‘’The Telegraph’’ avait révélé que le Français, pour lequel l’Eintracht Francfort réclame 100 M€, est la priorité de Chelsea. Le club de Todd Boehly cible également Liam Delap (Ipswich Town), qui ne coûterait "que" 35 M€. Les Londoniens ont aussi coché les noms de Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Benjamin Sesko (RB Leipzig).

LOUIS GEORGES DIATTA