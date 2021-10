Comme promis mercredi dernier, des associations de la société civile ont tenu leur manifestation pour apporter leur soutien aux travailleurs de D-Média. Devant le site de la Sen TV, beaucoup de ‘’défenseurs de la démocratie’’ se sont regroupés pour s’opposer à ce qu’ils assimilent à une tentative de musèlement d’un adversaire politique. PDG du groupe D-Média et président de la coalition Gueum Sa Bopp, en lice pour les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, Bougane Guèye Dany est le seul visé dans cette histoire de non-paiement d’impôts, estiment beaucoup de manifestants. L’entreprise médiatique dont les comptes ont été bloqués par le service des impôts, a récemment vécu une visite surprise d’huissiers venus inventorier le matériel de la Sen TV.

Face à cette situation inquiétante pour les employés, un ensemble d’acteurs de la société civile (Africa First, And Taxawu Askan Wi, Forces démocratiques du Sénégal/Les guelewars, Frapp, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal [LCIS], Sénégal notre priorité [SNP], Y en a marre) s’est rendu, mercredi, dans les locaux de la chaîne de télévision. ‘’Nous sommes là aujourd’hui pour exprimer notre vive préoccupation, face à la situation des mères, pères et soutiens de famille du groupe D-Média et des membres de leur famille. Aucun calcul politique, aucune combine politicienne, ni aucune entreprise vindicative ne peut et ne doit menacer des emplois et plonger ainsi dans le stress des centaines de travailleurs et leurs familles’’ dénonçaient-ils.

Hier, ils sont passés à l’acte. Ils ont été rejoints par beaucoup de Sénégalais lambda. Pour ces derniers, il est primordial, si les craintes sont fondées, de sortir du volet politique de cette affaire. Car c'est l’outil de travail d’employés, en rien concernés par le mouvement Gueum Sa Bopp, qui est menacé.