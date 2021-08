La délivrance des certificats de résidence et la question des transferts d’électeurs sont au cœur des polémiques et tensions au sein de la commune de Mbao où les partisans du ministre Abdou Karim Sall annoncent une plainte contre la mairie qui les attend de pied ferme.

La question des transferts d’électeurs et des rétentions de certificats de résidence pollue l’atmosphère politique à Mbao. Selon Moustapha Sarré, responsable local du Pastef, qui a tenu un point de presse sur la question des inondations et du processus électoral, ils vont faire face à toute tentative de confiscation des cartes d’électeur des primo-votants. ‘’Il faut que cela soit clair : nous n’allons pas laisser cette tricherie passer. Ils ont tenté une première fois, et cela a échoué. Nous les mettons en garde. Nous avons pris toutes nos dispositions pour faire respecter la loi. Nous lançons un appel à l’endroit des jeunes pour qu’ils aillent s’inscrire et massivement. C’est la seule arme que nous avons pour récupérer la mairie. Nos adversaires, à savoir le maire ou Abdou Karim Sall, sont prêts à tout pour voler, mais cela ne passera pas’’, a promis M. Sarré qui a, par ailleurs, déclaré sa candidature à la mairie de Mbao.

Dans cette même commune, les partisans du ministre Abdou Karim Sall confient que la mairie rend difficile la délivrance des certificats de résidence. Selon Cheikh Diaw, responsable politique à Mbao, proche du ministre, le maire est en train de tout faire pour saboter le processus, en passant par les délégués de quartier à qui il a donné l’ordre de ne pas délivrer de certificats de domicile et/ou de les faire trainer. ‘’On sait tout ce qu’ils sont en train de manigancer. Le maire a pris juste une personne pour diligenter cette question, alors que Mbao est très peuplé. Nous, on s’est organisé pour aller à la ville de Pikine pour chercher des certificats. A notre grande surprise, une fois à la mairie, ils ont commencé à nous mener la vie dure. Ils volent des résidences à nos militants avant de disparaitre’’, accuse Cheikh Diaw.

‘’Pour régler cette affaire, dit-il, nous allons porter plainte à la gendarmerie. A cela s’ajoute le fait que toutes les dispositions ont été prises pour qu’on respecte le processus, comme le souhaite la loi. On ne fait pas de transfère d’électeurs, car nous avons assez de militants à Mbao pour gagner. Ils vont s’inscrire et faire l’essentiel. S’il y a des transferts d’électeurs, c’est de leur côté. Nous avons des preuves dans ce sens’’.

‘’Nous disposons des preuves que des gens viennent à Mbao, alors qu’ils n’habitent pas ici’’

Mais le camp du maire Abdoulaye Pouye balaie d’un revers de main ces accusations. Allé Samb, adjoint à l’édile de Mbao, indique qu’ils ne vont pas polémiquer avec des gens qui ont une langue légère, mais pour apporter des précisions et donner des informations aux populations de Mbao par rapport à la délivrance des certificats de résidence.

‘’Au niveau de la mairie, l’officier d’état civil qui se charge de la délivrance de ce papier n’est pas du camp du maire, mais d’Abdou Karim Sall. Pour des besoins de transparence, la mairie a refusé de lui reprendre sa signature. S’il y a quelqu’un qui tarde à signer les certificats de résidence, c’est bel et bien lui. Ils n’ont qu’à s’accuser eux-mêmes. Pourquoi ils vont à la mairie de Pikine pour chercher des documents qu’ils peuvent avoir ici à Mbao ? Ceci montre qu’ils ont fauté, qu’ils ont voulu frauder et ont menti sur toute la ligne. Ils n’ont pas pu obéir aux normes. Ceux qui l’ont fait dans les règles de l’art ont reçu leurs documents. Nous disposons des preuves que des gens viennent à Mbao, alors qu’ils n’habitent pas ici. Ils soutiennent être des proches de M. Sall. S’ils se sentent diffamés, qu’ils portent plainte contre nous. Nous avons toutes nos preuves’’, lance M. Samb. Qui soutient mordicus que les partisans de M. Sall font des transfert d’électeurs de partout, d’Ourkédiéré et ou de Pikine.

Le Pastef local pour des solutions définitives

Par ailleurs, la commune souffre terriblement des inondations. Pour y faire face, la section communale du Pastef opte pour des solutions définitives. ‘’Ça patauge à chaque inondation dans notre commune de Mbao. La population souffre. Elle ne sait plus quoi faire. Ça toujours était le cas, depuis la création de cette commune, en 1996. Ça suffit. Nous voulons des solutions définitives et non du tape-à-l’œil, comme les dirigeants nous ont habitué. Que les autorités prennent en charge et le plus rapidement possible cette question. Nous voulons des solutions sûres et définitives’’, fulmine le coordinateur de la section communale du Pastef/Mbao.

Selon Moustapha Sarré, leur commune devient inaccessible à chaque hivernage. Les embouteillages y sont devenus plus monstres. Des sinistrés sont obligés de quitter leurs domiciles qui ont été gagnés par les eaux. ‘’C’est comme si nous ne faisons pas partie du pays. Depuis le mois de mai, nous souffrons. Il est temps qu’on construise dans cette localité un système d’assainissement fiable, capable de drainer toutes ces eaux, après cinq minutes de pluie. Nous ne voulons pas des solutions qui consistent à se faire voir, alors qu’elles ne règlent rien du tout. L’actuel système est défectueux. La solution à cette question incombe à l’Etat. Il doit prendre de bonnes mesures pour juguler ce fléau, et définitivement’’, a indiqué le partisan d’Ousmane Sonko.

CHEIKH THIAM