C'est une véritable guerre ouverte que se livrent Oumar Sarr et ses anciens frères du PDS, pour le contrôle du département de Dagana. Hier, en assemblée générale, les responsables libéraux de la section communale de Richard Toll, qui ont mobilisé massivement, ont également saisi cette occasion pour tirer à boulets rouges sur Oumar Sarr et sur son parti.

"Cette grande mobilisation au cœur de la ville sucrière, démontre que le PDS est toujours dans le cœur des Walo-Walo. Personne n'a été transporté ou payé pour assister à l'assemblée générale. Ils sont tous là par conviction aux valeurs incarnées par le PDS et par son secrétaire général Me Abdoulaye Wade", a déclaré Sidy Mall.

D’après le leader libéral de Richard Toll, Oumar Sarr trompe le président Macky Sall et la coalition BBY dans sa représentativité dans le département de Dagana. "Tous les anciens, tous les secrétaires généraux des fédérations, tous les responsables de femmes, de jeunes et tous les militants sont là présents avec nous. Donc, finalement, il est avec qui dans sa nouvelle formation politique ? Mais personne ! D'ailleurs, pour attirer certains militants dans leur camp, Oumar Sarr et sa cour sillonnent le département de Dagana, leur faisant croire que le PLD et le PDS sont les mêmes partis. Ce qui est faux", fulmine M. Mall.

Il martèle que le deal ne passera pas, parce que les populations de Richard Toll et du Walo ont tout compris. "Le PDS va s'opposer aux tentatives de débauchage de nos militants et sympathisants. On va contrecarrer leur projet et faire revenir nos frères qui avaient mordu à l'hameçon. Oumar Sarr a perdu sa crédibilité auprès des Walo-Walo. Lors de la dernière tournée du président, il s'est aperçu que le PLD ne draine pas de monde. Le peu de mobilisation qu'il y avait à Dagana est l'œuvre de Cheikh Cissé", a persiflé Sidy Mall.

En perspective des prochaines locales, le PDS de Richard Toll annonce qu'il ira à l'assaut de la mairie pour déboulonner le maire Mame Diop, puisqu'il n'a rien réalisé durant son mandat.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)