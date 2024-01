DEDICACE LIVRE « RAYMOND BOYARD, ENDOSCOPIE D’UN MÉDECIN ATYPIQUE »

La cérémonie de dédicace du livre « Raymond Boyard, Endoscopie d’un médecin atypique » de la journaliste Aïssatou Diao Kane a eu lieu ce samedi. L’ouvrage retrace le parcours du docteur Raymond Diouf, spécialisé en ORL(Oto-rhino-laryngologie) chirurgie cervico-faciale.

La journaliste Aïssatou Diao Kane a remercié son médecin Raymond Diouf qui l’a sauvée de la maladie dont elle souffrait en lui consacrant un livre. La cérémonie de présentation et de dédicace s’est tenue en présence de leurs familles respectives et des proches dans une salle pleine à craquer des éditions Harmattan qui a édité le livre. L’ouvrage comprend trois parties, d’après la présentation de la philosophe Tening Khady Ly : Champion Boyard; Quelques pathologies liées à l’Orl et l’épisode d’une carrière médical; Raymond Diouf, menu dans sa tradition.

Par ailleurs, c’est le docteur Momar Thiam, ancien professeur de l’auteure, qui a préfacé le livre.

Aïssatou Diao Kane, Dada pour les intimes, a expliqué la genèse de l’ouvrage. « Ma première rencontre avec le professeur Raymond Diouf était une rencontre d’incompréhension et d’espoir. Lors de cette rencontre, c’était une altercation avec le rigoureux professeur sous le regard de son assistant. La sérénité de ce docteur m’a charmée, parce qu’en tant que patiente qui souffrait atrocement, j’avais pris la grande responsabilité de faire le bras de fer avec le professeur ». Ainsi poursuit-elle : « Le professeur Raymond Diouf a trouvé le bon diagnostic pour mon traitement médical. Le docteur Diouf a un caractère fort. J’ai eu à faire une errance médicale, c’était difficile. C’est mon époux Pape Amadou Kane qui a eu à chercher sur Google le numéro du docteur Diouf. C’est ainsi que j’ai pu le rencontrer à l’hôpital Fann à la clinique Lamine Sy Diop sise à l’hôpital Fann. Alhamdoulilah, j’ai retrouvé ma voix. C’est le succès de mon traitement médical qui m’a motivé vers le chemin de l’écriture. »

Elle n’a manqué de souligner les qualités de son médecin. « Le docteur Diouf, dit-elle, est très respectueux, très serein, un vrai enseignant. Lors de nos entretiens, il parlait de Boyard. Je lui ai dit : permettez-moi de visiter Boyard pour commencer mon livre. C’est ainsi que j’ai visité Boyard, univers sérère. La lutte, c’est sa passion. Je remercie infiniment le professeur Diouf ».

L’auteure révèle aussi qu’elle a rencontré pas mal de difficultés pour rédiger l’ouvrage. « Pour recueillir des informations pour rédiger ce livre, c’était très difficile pour moi. Avec les vicissitudes de mon métier de journaliste, j’ai eu à braver 147 km de Dakar à Boyard pour recueillir des informations auprès de son cousin ».

Elle souligne aussi que son livre regroupe tous les genres journalistiques.

Docteur Raymond Diouf, passionné de lutte et ancien membre du Cng sous la présidence du docteur Alioune Sarr, s’est lui aussi confié sur la nature de ses relations avec sa patiente. « Quand on a commencé le traitement ensemble, le Covid est arrivé. J’ai eu le Covid et je me suis absenté pendant quelques mois. Avec Mme Kane, on a eu des accrochages au début, mais on a fini par nous accorder et nous comprendre », a-t-il révélé.

Ensuite, la cérémonie s’est poursuivie dans une bonne ambiance.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)