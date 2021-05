La dématérialisation de la délivrance des registres de commerce et Ninea à travers les chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture est désormais effective. Hier, la plateforme E-rccm a été lancée à Kaolack.

Une suite favorable a été donnée à la demande de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. Une vieille doléance vient également d’être satisfaite. La dématérialisation des requêtes et délivrance des registres de commerce et de Ninea est effective à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Après la région de Thiès, Kaolack se lance. L'installation de la nouvelle plateforme E-rccm permet de réduire le déplacement, les délais et les longues files, de certifier les formalités de création d'entreprise. A la chambre de traiter les requêtes en ligne, auprès des greffiers en charge du E-rccm.

Le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaolack, Serigne Mboup, de dire que la mise en place de cette plateforme est un signal fort adressé aux opérateurs économiques, en vue de leur intégration dans le circuit officiel de l'économie. Il informe que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, avec cette plateforme E-rccm dans la délivrance des documents économiques et commerciaux. ''Cette nouvelle offre est une opportunité pour les entreprises et les opérateurs économiques du pays. Le déploiement et la création d'entreprise vont améliorer l'environnement des affaires au niveau national et local. J'encourage les présidents des chambres régionales à intégrer le plus tôt possible ce dispositif, pour répondre à leur vocation de principal service d'appui à l'entreprise'', appelle-t-il.

D’ailleurs, affirme le président de la Chambre de commerce de Louga, Seyni Sène, cette initiative les rapproche des opérateurs économiques.

Ils sont accompagnés dans ce projet par Gaindé 2000. Ce qui est, pour Serigne Mboup, un gage de fiabilité technique et sécuritaire.

Par ailleurs, cette initiative de l'Union des chambres de commerce doit être élargie aux autres secteurs de l'Administration, prônent certains. ''Nous devons apprendre de notre passé récent avec la Covid-19 qui a fini par ralentir les activités de l'Administration. C'est une belle occasion pour nous, acteurs de la création d'entreprise, d'assister à une ère nouvelle par le biais de la Chambre de commerce de Kaolack qui permet de présenter sa demande d'immatriculation, de modification et de radiation à distance'', clame M. Mboup.

AIDA DIENE