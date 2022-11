Appelé en renfort en sélection nationale à la suite du forfait de Sadio Mané, Moussa Ndiaye a fini de s’installer dans la Tanière. L’ancien international U20 n’a pas fait que remplacer l’attaquant du Bayern Munich, il lui a aussi pris son numéro 10. ‘’Moussa Ndiaye portera le numéro 10 du Sénégal à la Coupe du Monde 2022’’, a informé la Fédération sénégalaise de football dans son compte Twitter.

‘’Nous connaissons bien Moussa. Il a évolué avec les petites catégories et est un jeune très prometteur. C’est pour ça qu’il nous rejoint. C’est bien pour lui et pour l’Equipe Nationale’’, a déclaré Aliou Cissé à propos de l’arrive du joueur d’Anderlecht.

…Les mots forts de Choupo-Moting pour Sadio

L'ailier du Bayern Munich a été réconforté par son coéquipier chez les Roten, Eric Choupo-Moting (33 ans, 16 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison). ‘’Je suis très triste pour lui, pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est un grand joueur et une grande personne aussi. Je suis très heureux qu'il nous ait rejoints au Bayern et je suis très contrarié et triste pour lui que cette blessure soit survenue juste avant la Coupe du monde, a regretté l'attaquant camerounais devant les médias. Les blessures font toujours partie du jeu mais, malheureusement, il s'est blessé au mauvais moment. Nous sommes tous avec lui et j'espère qu'il va garder son énergie positive. Il reviendra plus fort.’’