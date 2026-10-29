Le président de la République a demandé, mercredi 28 octobre, un apurement rapide de la dette intérieure et des mesures pour relancer les chantiers à l’arrêt. À trois jours de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, le gouvernement doit également régler les derniers préparatifs et préparer l’insertion des 6 000 jeunes volontaires après l’événement.

Accélérer le paiement de la dette intérieure, remettre en marche les chantiers à l’arrêt et évaluer les programmes économiques : ce sont les principales demandes adressées au Premier ministre par Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du 28 octobre. Le chef de l’État a placé ces priorités sous le signe de la continuité des pouvoirs publics et de la relance économique.

Selon le compte rendu de la réunion, il a demandé au Premier ministre de prendre les dispositions juridiques et les mesures nécessaires à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets inscrits dans les projets de loi de finances rectificative pour 2026 et de budget pour 2027, déposés à l’Assemblée nationale. Le président réclame notamment une évaluation intégrale du Plan de redressement économique et social (PRES), ainsi qu’un examen du déploiement des projets prioritaires de l’Agenda Sénégal 2050. Le communiqué ne précise toutefois ni le calendrier de ces évaluations ni les modalités de restitution de leurs résultats.

La dette intérieure parmi les urgences

L’apurement rapide de la dette intérieure doit être mené en liaison avec les organisations représentatives du secteur privé. Aucun montant ni échéancier de règlement n’est indiqué dans le compte rendu. Le chef de l’État demande également des actions concertées pour relancer les activités économiques et les chantiers à l’arrêt. Dans les secteurs sociaux, il souhaite accélérer la construction et l’équipement des établissements publics de santé, des universités, des instituts supérieurs d’enseignement professionnel et des écoles, en les dotant de personnels qualifiés.

L’électrification rurale et l’accès à l’eau figurent aussi parmi les priorités, avec une attention particulière au Grand Transfert d’Eau vers l’agglomération de Touba-Mbacké et au programme de forages multivillages. Le financement des campagnes de commercialisation des produits agricoles et horticoles fait également partie des dossiers à engager. À ces demandes s’ajoutent un bilan d’étape du New Deal technologique et une accélération de la rationalisation des secteurs public et parapublic. Sur le front social, Bassirou Diomaye Faye appelle à poursuivre les discussions avec les centrales syndicales. Le Premier ministre doit en assurer une supervision rapprochée, dans le cadre du Pacte de stabilité sociale signé le 1er mai 2025.

JOJ : les derniers réglages avant l’ouverture

À trois jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, prévue le 31 octobre au stade Abdoulaye-Wade, les préparatifs ont occupé une autre partie des échanges. Le Premier ministre a passé en revue les dispositions permettant de signaler et de résoudre les difficultés pendant les Jeux. Les opérations de salubrité, les dispositifs sanitaires, les secours et les transports figurent parmi les points restant à régler. L’accueil et l’hébergement des délégations officielles doivent également faire l’objet d’un suivi rapproché.

Les ministres sont chargés de mettre en place une veille pendant toute la durée de l’événement, chacun dans son domaine de compétence. Le président a, de son côté, appelé à la mobilisation autour des Jeux, dont l’ouverture coïncidera avec la tenue du Sommet de Dakar sur le thème « Sport pour le Développement ». Le gouvernement doit aussi finaliser, sous la supervision de la Primature, la stratégie destinée à prolonger les retombées de l’événement. Au-delà des infrastructures sportives, elle doit notamment prévoir un dispositif d’apprentissage et d’insertion pour les 6 000 jeunes volontaires mobilisés. Le compte rendu n’en détaille pas encore les modalités.

Concernant l’artisanat, le chef de l’État demande un recensement général des acteurs du secteur afin de faciliter leur accompagnement et leur accès aux financements. Il souhaite également améliorer leur accès à la commande publique, en réorganisant de manière complémentaire les activités de l’Agence de promotion et de développement de l’artisanat et du Projet Mobilier national. La création d’un fonds spécial de financement de l’artisanat doit être étudiée à court terme.

Le dispositif envisagé combinerait les initiatives publiques existantes et des contributions des artisans. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un fonds dont la mise en place est annoncée comme effective. Le gouvernement doit par ailleurs moderniser les équipements des chambres de métiers et finaliser la régularisation foncière des sites abritant les villages artisanaux. Un Conseil interministériel consacré au secteur est demandé avant la fin de l’année.

Après l’inauguration, le 24 octobre, de la 15e compagnie des sapeurs-pompiers à Diamniadio, le président a demandé d’accélérer la transformation de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il a souligné l’urgence de doter chaque département d’une compagnie d’incendie et de secours opérationnelle, sans fixer d’échéance dans le communiqué.

Le Premier ministre doit également proposer une révision du cadre juridique et institutionnel de prévention et de gestion des accidents de la route, ainsi qu’une actualisation de l’organisation des secours et de la gestion des crises. Enfin, le Conseil a adopté un projet de décret fixant les conditions d’octroi, de suspension ou de retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain.

MAMADOU DIOP