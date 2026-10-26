Serigne Gueye Diop

Venu prendre part au lancement du mouvement « Agir pour servir » à Pikine, créé par Ismaël Ndiaye, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait savoir qu'il est prévu pour le département de Pikine un financement d'un montant de 50 millions de francs CFA en faveur des jeunes et des femmes. Serigne G. Diop a aussi souligné la nécessité de renforcer les programmes de formation professionnelle et le placement des jeunes.

Il mentionne le programme 3FPT soutenu par le gouvernement pour l'accompagnement des jeunes, de même que la DRFJ et le bureau de l'ADPM, qui vont envoyer des équipes dans les mairies pour étudier les dossiers de financement des jeunes et des femmes pikinois. Face au manque d'usines et d'opportunités locales, il a proposé de créer une zone industrielle intégrée entre Pikine et Guédiawaye pour stimuler l’économie et l’emploi.

En outre, il a dénoncé fermement le blocage du budget de l'État à l'Assemblée nationale par l'opposition, rappelant que le président de la République dispose de prérogatives constitutionnelles (comme l'utilisation d'ordonnances) pour parer à cette situation et qu'une telle entrave au développement du pays ne sera pas acceptée. Ensuite, il a appelé à l'unité pour une victoire sans bavure lors des prochaines joutes électorales en 2027 et 2029.

Sur cette question, il a annoncé que le règlement intérieur, les statuts et l'implantation dans les quartiers étaient prêts. Il est prévu de structurer chaque quartier à travers des cellules de 50 personnes, élisant des délégués pour désigner les coordinateurs communaux et départementaux. Il a conclu en arguant que le lancement officiel des cartes de Kiiray est prévu autour du 15 novembre.