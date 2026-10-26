Publié le 26 Oct 2026 - 06:26

Le PM ajourne son déplacement chez Poutine

 

Selon des sources bien renseignées, le Premier ministre devait quitter Dakar ce lundi pour prendre part, avec le ministre des Affaires étrangères, au troisième sommet Russie-Afrique, qui s’ouvre le mercredi 28 octobre à Moscou. Il devait y prendre la parole devant le président Vladimir Poutine, lors de la séance plénière du 29 octobre, et les questions d’hydrocarbures, entre autres, devaient être abordées.

Ce déplacement a été ajourné en raison de la surchauffe politique née du refus affiché par Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale, de voter la LFR 2026. Toujours selon ces sources, le Premier ministre adressera dès ce matin un courrier au président de l’Assemblée nationale. Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne de sa volonté, déjà exprimée, de le rencontrer afin de discuter des voies de sortie de crise.

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politique
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