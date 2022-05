L’Amicale des agents d’assiettes des impôts et domaines veut jouer pleinement son rôle dans la mission de la Direction générale des Impôts et des Domaines. Pour ce faire, elle a regroupé ses membres à Saly Portudal, ce week-end, pour mieux les outiller, dans le cadre de la relation entre l’agent d’assiette et sa hiérarchie. Le président Amadou Tidiane Mar a profité de l’occasion pour demander plus d’implication de la station dans le plan Yatal.

La cohabitation entre les agents d’assiettes des impôts et domaines et leur hiérarchie peut être améliorée pour une meilleure réussite de leurs missions respectives. C’est la conviction du président de la 3AIDS (Amicale des agents d’assiettes des impôts et domaines).

Selon Amadou Tidiane Mar, la mission de ces agents est d’assister la hiérarchie composée des inspecteurs et contrôleurs des impôts et des domaines dans les missions globalement définies pour la DGID. De ce fait, explique le président, une meilleure imprégnation des agents d’assiettes serait une bonne action.

En effet, précise-t-il, ‘’on s’est rendu compte que dans le plan Yatal, la station n'était pas tellement associée et que, souvent, c'était le top management, le comité de gestion qui se sont occupés effectivement de planifier et qu’en réalité, nous qui portons, n’étions pas totalement impliqués. Il y a effectivement la hiérarchie qui pense, mais il y a le portage de ce qui se fait après. Et ce portage, c'est nous, agents d'exécution, qui le faisons. Et pour ça, il fallait effectivement créer ce cadre pour permettre à l'autorité de venir expliquer, non seulement le rôle et la place que la station, nos membres jouent au niveau de ce plan, mais aussi de permettre à ces mêmes membres de se l'approprier, parce que, logiquement, s'il n’y a pas d’appropriation de ce portage, malheureusement, c'est une mission vouée à l’échec’’.

De ce fait, souligne Amadou Tidiane Mar, leur projet le plus remarquable est de parvenir à une meilleure ‘’implémentation de la station dans la mission de la DGID’’. ‘’Nous sommes dans une administration hiérarchisée où il y a effectivement plusieurs hiérarchies et, souvent, la station exécute les instructions reçues de la hiérarchie. Et ce qu'on a remarqué, au niveau des membres, c'est que souvent, ils sont confinés dans ces missions-là. C’est-à-dire, psychologiquement, ils disent qu'ils ont juste à exécuter, à ne pas amener de la valeur ajoutée. Il fallait donc les conscientiser. Autrement dit, les amener à être conscients qu'ils avaient des propositions à faire dans l'organisation du travail. Et qu'il ne suffisait pas de venir, de passer, de 8 h à 17 h, à faire la même tâche, sans réfléchir sur l'effectivité de la finalité de la tâche, si elle est vraiment remplie. Et si même on la remplit suivant l'instruction, il n'y aurait pas en fait un autre moyen de le faire ou d’autres voies pour le faire’’, martèle le président.

C’est pourquoi il est d’avis qu’il faut amener l'agent à prendre en compte le rôle important qu'il joue, même s'il est dans la station d'exécution. Il est convaincu que par ce moyen, ‘’on amènera l'autorité à avoir logiquement plus de considération, parce qu’en réalité, le manque de considération et le manque de respect sont parfois des écueils relevés au niveau de certains membres et l'avis qu'on leur donne est que le respect déjà se mérite. Ça aussi, c'est notre rôle de conscientiser et d'amener les membres à adopter les comportements qu’on trouve dans un bon agent de l'État, notamment le respect des horaires de travail et la rigueur, de même que le respect de la hiérarchie’’, a rappelé Amadou Tidiane Mar.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)