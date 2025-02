Houleux à l'Assemblée nationale entre le Premier ministre et les députés de l'opposition, le débat reste serein et très positif dans les territoires, entre le président de la République et les élus de l'opposition.

Le fait est rare pour être souligné. Profitant de son séjour dans le centre du pays, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a convié l'ensemble des élus territoriaux pour discuter d'un pan important de son programme de développement économique et social. Pour l'essentiel issus des rangs de l'ancien parti au pouvoir, dont d’anciens ministres, ces derniers ont répondu massivement pour parler des pôles territoires, plus particulièrement du pôle Centre qui va regrouper les régions de Kaolack, de Kaffrine et de Fatick, dans le cadre de la nouvelle politique de décentralisation.

Joint par téléphone, le président du Conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, salue l'initiative qui émane du chef de l'État. “... Son ministre en charge des Collectivités territoriales a travaillé avec les autorités administratives pour convier l'ensemble des maires et présidents de conseil départemental. Dans son intervention, le président de la République est revenu sur l'importance du dialogue. Il a indiqué que nous sommes nantis d'une légitimité qui est antérieure à la sienne et a fait montre d'un grand respect des principes républicains. Pour moi, c'est un bel exemple de dialogue entre élus. Nous espérons que ce dialogue va continuer pour l'intérêt supérieur de la nation”.

Socialiste convaincu, Wilane s'érige ainsi en apôtre du dialogue et invite toutes les composantes de la nation à en faire de même. Le pays, souligne-t-il, ne saurait continuer à être dans les clivages, dans la politique politicienne permanente et qu'il faut un esprit de dépassement de part et d'autre. “Face aux difficultés innombrables au plan interne comme au plan externe, le président de la République gagnerait à se hisser au-dessus de la mêlée pour parler avec tout le monde. Que le gouvernement gouverne, que l'opposition s'oppose ; ce qui ne doit pas empêcher le président de parler à la classe politique comme aux leaders religieux, syndicaux, à la classe intellectuelle et patronale. C'est cela notre marque de fabrique, c'est ce que nous avons appris au Parti socialiste. Senghor discutait avec les composants politiques, Abdou Diouf en a fait une méthode de gouvernance - il a plusieurs fois ouvert son gouvernement à l'opposition. Tanor aussi a travaillé dans cette dynamique en tant que fondateur de plusieurs cadres de dialogue et de concertation jusqu'à Benno Bokk Yaakaar”, s'est-il justifié.

Embouchant la même trompette, Bassirou Diagne, responsable de Pastef à Wack Ngouna, magnifie le geste du président de la République qui a encore une fois montré qu'il est au-dessus de la mêlée et que seul l'intérêt du Sénégal l'intéresse. “Ce genre de rencontre est très rare. D'habitude, quand un président se déplace dans une contrée, il rencontre le plus souvent les élus qui lui sont favorables ou ses militants. Il n'est pas fréquent de voir ce genre de rencontre entre un président et des élus qui ne lui sont pas favorables. Je pense que c'est très important de le souligner. C'est un acte qui montre que le président se met au-dessus de la mêlée et qu'il met l'intérêt général au-dessus de tous ses actes. Nous estimons qu'il doit en être ainsi”.

Selon lui, il faut que les acteurs politiques apprennent à taire leurs querelles partisanes et qu'ils mettent en avant l'intérêt général. “Nous devons taire nos divergences politiques et que l'on pense à l'avenir de ce pays qui nous appartient à nous tous. Il est du devoir et de la responsabilité du président de la République - et je pense qu'il s'en acquitte à merveille - de veiller à ce que chaque entité puisse jouer sa partition dans la marche de ce pays. Il est tout à fait heureux de voir qu'il accorde une haute importance à l'inclusion et à l'équité territoriale”, indique le jeune responsable politique.

Tout en réitérant son attachement à toute initiative allant dans le sens d'un échange pour le bien du Sénégal et des Sénégalais, le président du Conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a tenu à rappeler son ancrage à la famille socialiste. Ce qu'il dit avoir rappelé devant l'assistance, ce qui n'est nullement en contradiction avec sa contribution dans la mise en œuvre des politiques publiques. “Je me suis permis de dire au président de la République et devant tout le monde que je suis socialiste ; je n'ai été que socialiste ; je mourais socialiste, mais j'entends rester inextricable à la conscience citoyenne et à la loyauté républicaine. Chacun peut être dans son parti, mais tous ensemble pour le pays. Au moment des élections, chacun part de son côté. Wade et Diouf ont été de farouches adversaires, ça ne les a pas empêchés de travailler ensemble dans un même gouvernement, de reprendre les hostilités au moment des élections”, a ajouté le porte-parole du PS.

Pour lui, c'est un élément important pour la stabilité et le développement du Sénégal. “Notre pays a besoin de stabilité, d'apaisement. Il y va de l'image de la République, de l'image de la nation, l'image que les institutions renvoient à la nation. Je pense qu'au-delà des institutions que nous représentons, il faut pousser ça à l'échelle même politique. Tout le monde y gagne, le président en premier. Parce qu'il est le président de tous les Sénégalais, pas seulement des 54 % qui l'ont élu. Nous nous réjouissons de voir qu'il manifeste un grand respect envers élus territoriaux. L'État étant un et indivisible, nous devons être à la hauteur de la devise de notre pays : ‘Un peuple, un but une foi’”, a indiqué Wilane qui se réjouit des conditions de déroulement de la rencontre. “L'ambiance était responsable. Je dirais que c'était une ambiance empreinte d'une exquise urbanité”, a-t-il magnifié, non sans préciser que les participants ont tous mis de côté leurs couleurs politiques, en arborant celles de la République, en tant qu'élus, représentants des territoires.

Il y va, selon lui, de la survie de l'exception sénégalaise. “Il faut que les élus, les acteurs politiques et le peuple soient à la hauteur de notre rang mondial. Il faut continuer à préserver l'exception sénégalaise. Ce qui différencie le Sénégal de beaucoup de pays, c'est que nous ne sommes pas un pays de détails. Nous sommes un pays de grands principes et de grande ambition. On peut être contre Pastef, contre n'importe quel autre parti, mais quand il s'agit du Sénégal, nous savons faire preuve de sursaut”, plaide Abdoulaye Wilane.

La présidence salue l'engagement des élus du Centre Lors de cette rencontre, le ministre chargé des Collectivités territoriales a présenté le programme pôle territoire aux élus du Centre. Pour chaque région, deux maires et un président de conseil départemental ont eu à s'exprimer. Dans un communiqué, la présidence est revenue sur l'objet de la rencontre qui était de partager avec les élus l'ambition de “transformer le pôle Centre en véritable poumon économique du pays, grâce à des programmes et projets structurants destinés à stimuler l’agriculture, l’industrie locale et les infrastructures”. Selon la source, le chef de l’État a insisté sur l’importance de la participation active des collectivités territoriales, qui joueront un rôle majeur dans la réussite de cette ambition. Venus de Kaolack, Fatick et Kaffrine, les élus ont unanimement salué cette démarche participative, se réjouit la présidence de la République. Ils ont exprimé leur détermination à œuvrer aux côtés de l’État pour faire du pôle Centre un exemple de développement intégré. “Dans leurs interventions, ils ont aussi soumis plusieurs doléances, tout en proposant des contributions concrètes pour améliorer l’accès à l’eau, l’électricité, la santé et l’éducation dans leurs collectivités respectives. Le président de la République a rassuré l’assistance sur la volonté de l’État de répondre à ces besoins prioritaires, soulignant que la mise en œuvre réussie du programme de pôle territorial Centre pourrait servir de modèle au Sénégal et bien au-delà”, lit-on dans le communiqué, qui précise : “Au terme de cette rencontre, marquée par une volonté commune de construire un avenir meilleur pour les populations, les acteurs locaux et l’exécutif national ont réitéré leur engagement à travailler main dans la main”.

