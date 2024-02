Le « Mouvement pour la défense de la démocratie » (M2D), réagissant à la prise de parole du chef de l’Etat de ce jeudi 22 février, a décliné son appel au dialogue prévu ce lundi 26 février 2024 devant aboutir à la fixation de la date de la Présidentielle.

Selon Mamadou Mboup, un des initiateurs, « le dilatoire politicien du président Macky Sall, qui refuse d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel pour diligenter l’organisation du scrutin présidentiel », initialement prévu le 25 février et qu’il a reporté, n’a que trop duré. Le dialogue en perspective initié par le président Macky Sall se fera sans le « Mouvement pour la défense de la démocratie » (M2D) à l’instar des dix-huit (18) candidats à la présidentielle regroupés au sein du collectif FC25 qui ont décliné son invitation. Selon Mamadou Mboup contacté par la "Rfm", le M2D s'oppose à tout dialogue ou concertation et exige qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. Il considère que « ce dialogue est sans objet et inopportun car le Sénégal n’est ni menacé encore moins il n’est en guerre et toutes les institutions fonctionnent normalement ». Alors, « son objectif principal est d'essayer d'écarter par ce dialogue des candidats qui ont été officiellement retenus par le Conseil constitutionnel alors qu’ils devraient être ses seuls interlocuteurs avant de signer son décret illégal du 03 février reportant l’élection, décret et non ses alliés de circonstance », poursuit-il. Aussi, « nous refusons de valider ce deal tout ce que nous lui demandons publiquement, c’est qu’il se conforme à la décision du Conseil constitutionnel en fixant la date pour nous permettre à nous tous de gagner du temps pour organiser l’élection présidentielle avant son départ. Il ne lui reste que d’organiser les élections et de passer le témoin ».

Malamine CISSE