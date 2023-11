Sénégal numérique SA a été choisi par Agence nationale de l’état-civil (ANEC) pour la digitalisation de l’état-civil. Cet accord de partenariat entre ces deux structures va permettre sur trois ans à l’Etat du Sénégal d’assurer une meilleure gestion et une disponibilité optimale des archives d’Etat-civil.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nekkal, la nouvelle Agence nationale de l’état-civil (ANEC) a choisi Sénégal numérique SA pour la digitalisation de l’état-civil. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, cet accord de partenariat entre l'ANEC et Sénégal numérique va permettre, sur trois ans, à l’Etat du Sénégal d’assurer une meilleure gestion, mais aussi une disponibilité optimale des archives d’Etat-civil.

D'après la note, il s'agira concrètement d’interconnecter les centres d’état-civil à travers le pays, d’héberger les données chez Sénégal numérique, mais aussi de dématérialiser les différentes procédures nécessaires à la digitalisation totale des faits d’état-civil. Cette collaboration entamée, depuis des années, entre les Directions généraux de ces deux structures, note-t-on, a été formalisée ce 24 novembre 2023 par les deux parties, à travers la signature d’une convention.

D’autres aspects liés à la digitalisation sont pris en compte dans cette convention, renseigne la source. Parmi ceux-ci, on peut citer, notamment l'interconnexion au niveau des postes consulaires et diplomatiques, la connexion du siège de l’ANEC à l’intranet gouvernemental, ainsi que la messagerie gouvernementale, la gestion du courrier électronique (SYGEC désormais SenGec) et la solution de vidéo conférence dans l’intranet gouvernemental.

Toujours dans le cadre de la digitalisation, l’Agence nationale de l’État civil avait développé une application de gestion des faits d’état civil. Cet outil, permet aux officiers d’état civil de déclarer une naissance, un mariage ou un décès. Ils peuvent aussi, à travers la plateforme, rechercher rapidement un acte parmi des millions d’actes numérisés par le Programme, afin d’établir des extraits d’actes d’état civil sécurisés.

Au démarrage de la digitalisation, cinq communes avaient été choisies comme centres pilotes. Il s’agit des communes de Grand Yoff, Pikine ouest, Yeumbeul nord, Yeumbeul sud et Diamaguène Sicap Mbao.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)