Ils seront cinq prétendants pour la chaise du maire de la capitale du Baol. Avec le démarrage de la campagne électorale, ‘’EnQuête’’ présente les candidats.

Ils sont deux enseignants, un inspecteur des impôts et domaines, un greffier et un entrepreneur à briguer les suffrages des Diourbellois. Les deux enseignants sont Dame Diop et Mamadou Dioum. Actuel ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Dame Diop brigue pour la seconde fois le poste de maire de Diourbel. Battu en 2014 par Malick Fall, l’actuel député-maire, l’ancien professeur de sciences et techniques industrielles (STI) est un militant de la première heure de l’Alliance pour la République dont il est le coordonnateur au niveau départemental et communal.

Calme et mesuré, Dame Diop est considéré par plusieurs observateurs comme quelqu’un qui est entré en politique par effraction. Initiateur du mouvement Wakhou And Ak Macky Falat Wade en 2007, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar devra batailler ferme pour remporter haut la main les élections municipales. Ses atouts, c’est qu’il peut compter sur des hommes et des femmes qu’il a nommés à des postes de responsabilité et qui sont pour la grande majorité de la commune. Les principaux défauts du tout premier directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk, comme le confient plusieurs observateurs de la scène politique diourbelloise, c’est l’arrogance et le manque d’engagement de la plupart de ses lieutenants. Il est aussi peint comme une personne qui ne prend pas souvent les décisions quand il le faut.

Des cinq candidats, Dame Diop est le plus âgé. En présentant son programme samedi jour du démarrage de la campagne électorale, Dame Diop a ratissé large. Il n’a occulté aucun secteur d’activité. Mais, le seul hic, c’est que ce programme de cinq années n’est pas chiffré.

L’autre enseignant, candidat au poste de maire de Diourbel, s’appelle Mamadou Dioum, plus connu sous le nom de Diomaye. Conseiller municipal depuis 2009, le cadet des candidats maires enseigne depuis une quinzaine d’années l’éducation physique et sportive. Débatteur hors pair, Diomaye peut se prévaloir d’une grande expérience de la décentralisation. D’ailleurs, ses prises de parole lors des sessions du conseil municipal sont scrutées comme des paroles d’Evangile par ses collègues qui l’écoutent religieusement. Candidat investi par la coalition Goxx You Bess dont il est le mandataire national, Diomaye pèche par un manque de moyens.

Le troisième candidat est un inspecteur des impôts et domaines. Pape Thiam, de son nom, est investi par le parti CPJE. S’il est élu, il compte s’appuyer sur un programme bâti sur six axes pour pouvoir gouverner. Il s’agira de faire de Diourbel une ville économique, une ville avec un bon cadre de vie et une ville où la bonne gouvernance sera une réalité. Pape Thiam compte aussi mettre en place un office communal pour l’éducation, la formation et l’emploi. Il va aussi renforcer le secteur de l’artisanat, de la culture, du sport et des loisirs. Ce programme n’a pas oublié le secteur de la santé et de l’action sociale.

Le quatrième candidat se nomme Ibrahima Guèye. Greffier en chef au tribunal d’instance de Bambey, Me Guèye est un ancien du Parti socialiste. Investi par la coalition Gueum Sa Bopp, il bénéficie d’une grande respectabilité dans la commune, parce que décrit comme quelqu’un de très serviable. Mais ce seul atout ne peut pas peser sur la balance et lui permettre de ravir la vedette à ses concurrents, si l’on sait que les électeurs ne votent plus par affinité que par programme, mais aussi pour le plus offrant.

Le cinquième candidat est le député-maire Malick Fall. Il compte faire mordre la poussière aux quatre prétendants. Mais cette année, la tâche ne sera pas de tout repos. C’est parce que plusieurs défections ont été notées dans ses rangs et ensuite, les partis alliés qui le soutenaient en 2014 sont passés de l’autre côté.

Tout compte fait, Malick Fall n’a pas dit son dernier mot et il peut compter sur plusieurs Diourbellois qui le décrivent comme un maire résident, accessible et très proche des populations.

Pour rappel, le département de Diourbel compte 118 375 électeurs répartis dans 280 bureaux de vote.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)