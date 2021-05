Diplomatie

Le Sénégal va assurer la présidence du Bureau de la Conférence des ministres africains de l’Environnement (5 pays membres) à partir de 2022. La décision a été prise, hier lors de la 31eme réunion dudit Bureau, qui s’est tenue en virtuel sous la présidence du ministre de l’Environnement, des Forêts et de la Pêche d’Afrique du Sud, Barbara Creecy. Le Sénégal était représenté à cette rencontre par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

‘’L’Afrique du Sud, l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Soudan ont constitué les différents membres du bureau de la CMAE, lors de cette rencontre virtuelle du jeudi 27 Mai. Chaque pays représentant une région du continent, le Sénégal, par la voix du ministre de l’Environnement et du Développement durable, a eu l’honneur de représenter la région Afrique de l’Ouest’’, informe-t-on dans un communiqué reçu à EnQuête.

...Il y est spécifié que ‘’du fait de de la pandémie de Covid-19, la 18ème session ordinaire de la Conférence des ministres africains de l’Environnement (CMAE), initialement prévue en 2021, va se dérouler en session virtuelle en septembre et une session en présentiel, entre juin et octobre 2022’’. Ce sera au cours de la deuxième session qu’il sera procédé au renouvellement du Bureau et le Sénégal assurera la Présidence de la CMAE, pendant deux ans (2022-2024). ‘’Lors de leurs échanges, les ministres ont convenu de promouvoir davantage la coopération multilatérale et de s'engager dans des réunions mondiales virtuelles, notamment les événements internationaux clés à venir dont la COP26 prévue du 1er au 12 novembre 2021, à Glasgow, au Royaume-Uni.

Pour la session de négociation de juin prochain à Sharm El Sheikh, en Egypte, les experts africains se rencontreront pour mieux coordonner et participer à la réunion virtuelle de négociation, par groupe thématique’’. Par ailleurs, l’Egypte et l’Ethiopie ont présenté leurs candidatures pour accueillir la 27ème session de la Conférence des Parties (COP27). A cet effet, un groupe de travail sera mis en place pour proposer aux ministres le pays retenu.