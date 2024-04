Le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé mercredi 03 avril son intention de convoquer des consultations élargies avec la classe politique et la société civile afin d'examiner en profondeur le système politico-institutionnel et judiciaire du pays. Dans son premier discours à la Nation, à la veille du 4 avril, il a souligné que depuis l'indépendance, le système politique et judiciaire du Sénégal a traversé diverses épreuves, certaines plus positives que d'autres.

"Après soixante-quatre ans, le moment semble venu de tirer les enseignements de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains", a-t-il déclaré.

Dans un geste visant à se placer au-dessus des affrontements partisans, le président Faye a annoncé sa démission de son poste de secrétaire général de PASTEF-Les Patriotes. Il a affirmé son intention de convoquer des consultations avec une ampleur sans précédent, impliquant la classe politique et la société civile.

Ces consultations viseront à réformer le système électoral, notamment par le remplacement de la Commission électorale nationale autonome (CENA) par une Commission électorale nationale indépendante (CENI), avec un renforcement de ses moyens et de ses pouvoirs de fonctionnement. D'autres questions cruciales, telles que la rationalisation du nombre de partis politiques et leur financement, ainsi que l'inscription sur le fichier électoral simultanément à la délivrance de la pièce d'identité nationale, seront également abordées.

Le président Faye a également annoncé des mesures visant à restaurer la confiance du peuple dans le système judiciaire. Il prévoit d'organiser des assises réunissant les différents acteurs du secteur juridique, notamment les magistrats, avocats, huissiers, greffiers, ainsi que les professeurs d'université et les citoyens, dans le but d'identifier des solutions aux problèmes persistants de la justice et de restaurer son prestige et son intégrité aux yeux du peuple.