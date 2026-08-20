C'est à Saly que le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme du Service Public (MFPRTSP) a ouvert ce mardi 19 août 2026 sa retraite stratégique d'alignement à la nouvelle doctrine de pilotage de l'Agenda National de Transformation « Sénégal 2050 ». Pendant quatre jours, l'ensemble de l'écosystème ministériel est mobilisé pour traduire en outils concrets une ambition nationale : passer d'une administration de moyens à une administration de résultats et d'impacts.

Ouvert hier (mercredi) à Saly, cet atelier de quatre (4) jours est le premier du genre à être engagé par un département ministériel depuis l'adoption de la nouvelle doctrine. Une première saluée par la Primature à travers le Pr Oumar Niang, Directeur de Cabinet Adjoint du Premier Ministre.

L'Agenda National de Transformation « Sénégal 2050 » marque une rupture doctrinale majeure. Il s'agit de quitter une logique principalement centrée sur les activités et les moyens mobilisés pour adopter un pilotage fondé sur les impacts, la responsabilité, l'alignement des ressources et l'efficience de l'action publique.

Dans cette perspective, le service public n'est plus considéré comme un simple support administratif. Il devient, selon les Termes de Référence de l'atelier, « une infrastructure stratégique de la transformation, au contact direct des citoyens, des entreprises et des territoires ».

Le MFPRTSP, au regard de ses missions – gestion prévisionnelle des ressources humaines de l'État, transformation du service public, qualité de service, modernisation des processus, dialogue social, régulation du travail, digitalisation et professionnalisation – porte plusieurs leviers structurants de cette transformation.

L'enjeu de la retraite est donc de consolider dans un cadre commun les chantiers déjà engagés. « Il ne s'agit pas uniquement de partager des documents stratégiques, mais de traduire la nouvelle doctrine de l'ANT en outils concrets de pilotage : chaîne d'impact, indicateurs, portefeuille de projets, responsabilités, processus, jalons, données de référence et mécanismes de revue », précisent les TDR.

Mamadou Lamine Dianté : « La performance doit être visible, mesurable et utile »

Dans son discours d'ouverture, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme du Service Public, Mamadou Lamine Dianté, inscrit la rencontre dans le contexte de l'ambition portée par le Chef de l'État.

« La Vision Sénégal 2050 nous invite à changer de paradigme. Il ne s'agit plus de considérer l'action publique uniquement à travers les activités réalisées, les moyens mobilisés ou les ressources consommées. Nous devons désormais nous inscrire dans une véritable doctrine de pilotage par les impacts », a-t-il déclaré.

Sous l'autorité du Premier Ministre, a-t-il poursuivi, son département est engagé à préserver la paix sociale, protéger les travailleurs et transformer le service public, « cœur battant de notre nation, qui garantit les droits de chacun, qui assure la cohésion sociale et qui promeut le développement ».

Le Ministre a insisté sur la nécessité de franchir une nouvelle étape : « Passer d'une juxtaposition des programmes et des projets à un portefeuille ministériel cohérent, intégré et orienté vers des impacts clairement définis et mesurables ».

Et d'ajouter : « Il ne suffit pas de comptabiliser le nombre d'activités réalisées ou de documents produits. Nous devons nous intéresser davantage aux changements effectivement induits en termes d'amélioration de l'expérience des usagers, citoyens et entreprises, de réduction des délais, de simplification des procédures, d'amélioration de la productivité des travailleurs et de transformation digitale. La performance doit désormais être visible, mesurable et utile. »

Pape Mbar Faye