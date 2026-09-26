LE COUP DE GUEULE DE NDEYE NDIAYE (VENDEUSE DE PETIT DÉJEUNER) « Normalement, la location c'est 118 000 FCFA par mois, mais ils nous font payer 300 000 FCFA par mois ! Chaque mois ! 300 000 FCFA pour deux personnes : celle qui vend le petit-déjeuner et celle qui vend le déjeuner. Nous vendons à la sueur de notre front pour pouvoir subvenir dignement à nos besoins. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un tomber malade, c'est à cause du stress ! Dès que vous avez un petit retard de paiement, ils viennent fermer votre commerce avec un cadenas et vous empêchent de travailler. Cela fait 11 ans que je suis ici, depuis l'ouverture de la gare routière sous le président Abdoulaye Wade. Les contrats ne nous sont pas attribués directement, ils sont donnés à leurs proches et familles qui nous les louent ensuite. L'emplacement coûte normalement 118 000 FCFA, mais ils empochent jusqu'à 182 000 FCFA de bénéfice net sur notre dos ! Et nous qui travaillons ne parvenons même pas à avoir 50 000 FCFA à la fin du mois. Pourquoi cela ? En plus de ça, il faut payer l'espace où l'on cuisine. Ils refusent qu'on pose quoi que ce soit ici. Pour cuisiner derrière la gare, chacun doit payer 30 000 FCFA de plus, juste pour avoir le droit de cuisiner ! Et le pousse-pousse (chariot), vous le payez 1 500 FCFA par jour, soit 45 000 FCFA par mois ! Nous sommes des femmes qui nous battons dignement, mais qu'on nous vienne en aide ! Maintenant, on se met à trois personnes (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) pour payer les 300 000 FCFA. Chacune donne environ 100 000 FCFA. Celui qui détient le contrat prend l'argent, paie les 118 000 FCFA officiels et garde le reste dans sa poche. Et si tu ne payes pas, on te vire ou on ferme ton espace. Ils ferment nos espaces et nous humilient, alors que des agents de sécurité viennent prendre de la nourriture chez nous sans payer ! Ceux qui vendent de la nourriture à l'extérieur de la gare n'ont pas d'emplacement fixe et vendent comme ils veulent. Et les responsables préfèrent les protéger plutôt que nous. Pourquoi ? Parce que ceux de l'extérieur leur donnent de l'argent en douce dans leurs poches ! Alors que nous qui payons cher dans la gare, on ne nous respecte pas et on nous maltraite. Je n'ai jamais vu le directeur de la gare de Beaux Maraîchers mettre les pieds ici pour écouter nos problèmes ! En tant que directeur, il devrait venir nous demander ce que nous vivons. Pourtant nous sommes des femmes vaillantes et dignes qui travaillons dur. La propreté est un acte d'adoration. Si tu n'es pas propre, c'est toi-même que tu nuis. Quand tu prépares de la nourriture pour des êtres humains, si ce n'est pas propre, ta conscience te rattrapera. Moi, je n'ai pas peur de ça : si je commets une faute concernant l'hygiène ou si c'est sale, qu'on ferme mon commerce. »