Quand un homme se fait labyrinthe, il faut trouver le bon fil d’Ariane, si on veut l’étudier et en sortir les idées claires. En six ou sept décennies de vie politique, il y a eu tant d’Abdoulaye Wade différents que le définir est impossible et le résumer improbable. Rien de commun entre le Léviathan politique qui a réussi à mettre fin à 40 ans de pouvoir socialiste