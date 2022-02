A l’occasion de la cérémonie de passation de service avec l’ancien maire Talla Sylla, le nouveau maire de la ville de Thiès a soutenu qu’il est la preuve vivante que chacun des enfants de cette localité peut espérer occuper un jour le poste de maire, parce que Thiès est une ville démocratique et égalitariste. C’est la raison pour laquelle, renseigne Dr Babacar Diop, il urge de protéger, promouvoir et approfondir tous les jours la justice et l’égalité réelle des chances dans la société, car ces principes ouvrent toutes les opportunités politiques et sociales à tous les enfants du pays. ‘’Mon cher Talla Sylla, vous avez été à la tête de cette municipalité pendant sept ans. Vous avez contribué au développement et au rayonnement de Thiès.

La population vous exprime toute sa reconnaissance et sa gratitude. En vérité, chaque génération doit apporter sa pierre à la construction d’une cité de paix et de prospérité, de liberté et de dignité. La mienne déborde d’énergie et d’ambition ; elle veut remporter le Prix Nobel du patriotisme, du dévouement et de la sollicitude à l’endroit de Thiès, du Sénégal et de l'Afrique. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, j’ai une seule ambition, une seule aspiration et une seule préoccupation : être votre serviteur de tous les jours et tous les instants. Je veux un conseil municipal, un bureau municipal, un cabinet du maire, une administration locale au service de Thiès. En un mot, je veux une nouvelle gouvernance locale au service exclusif des populations de Thiès’’, a partagé le Dr Diop.

...Selon le nouveau maire de Thiès, il n’y aura pas de répit, car les attentes sont immenses. Il a promis d’être à son bureau dès ce lundi à 8 h. ‘’Le travail m’attend et le peuple de Thiès qui attend le changement depuis plusieurs générations est impatient. Aujourd’hui, une page blanche et vierge de l’histoire s’ouvre devant nous. C’est à nous d’y inscrire des actions mémorables afin que l’écho de notre service rendu à Thiès retentisse jusque dans les oreilles des générations futures. Notre ambition est de lancer les jalons d’une révolution citoyenne et écologique qui fera de Thiès une ville durable, c’est-à-dire une ville-laboratoire qui inspirera les villes sénégalaises et les villes africaines’’, a-t-il indiqué.