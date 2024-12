Drame à Séville

D'origine sénégalaise, Mamour Bakhoum, marchand ambulant âgé de 43 ans, s'est noyé dimanche dernier à Séville, en Espagne. Selon Horizons sans frontières, le drame s’est produit lorsqu'il a sauté dans le fleuve Guadalquivir, en tentant d'échapper à la police. Un geste désespéré qui lui a coûté la vie. Mamouth Bakhoum est originaire de Porokhane, où vit sa famille. D'après l’ancien député de la diaspora Momar Dieng Diop, cet événement tragique souligne la détresse de ceux qui, comme Mamouth, sont contraints de vivre de métiers informels pour survivre, souvent dans la marginalité.

Le drame soulève donc des interrogations légitimes sur les méthodes employées par les forces de l’ordre. Une tragédie qui suscite une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise. Indignée, elle en appelle avec insistance à la justice et à la responsabilité et exige des autorités espagnoles une enquête approfondie, transparente et impartiale. Une démarche des plus légitimes qui vise à élucider les circonstances de cet incident, à identifier d'éventuelles défaillances et à sanctionner les responsables de manière proportionnée à la gravité de l'acte commis.

Selon Horizons sans frontières, ce énième drame porte à 23 le nombre de Sénégalais ayant trouvé la mort dans des circonstances dramatiques. De ce fait, il est impératif que les autorités portent secours à leurs ressortissants et revendiquent des réponses avec rigueur. Il est de leur responsabilité de veiller à ce que de tels drames ne se reproduisent plus et surtout de veiller à ce que la dignité humaine soit respectée. Malgré les engagements pris par le passé pour prévenir de telles tragédies, l'histoire semble se répéter. Après le décès de Moustapha Mbengue, survenu dans des circonstances similaires, c'est aujourd'hui Mamour Bakhoum qui perd la vie dans des conditions quasi identiques. Aucune mesure concrète n'a été prise pour éviter la répétition de ces drames. Ces tragédies, conservées sans suite, appellent à une prise de conscience urgente et la réaction immédiate des autorités.