C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur l'arène nationale, en ce début d'année. En prenant le meilleur sur Balla Gaye 2, Boy Niang 2 a déjoué tous les pronostics et remporté ainsi la première édition du drapeau feu Thione Ballago Seck.

BG2, n'a pas su mieux faire que son frangin. La revanche par procuration n'a donc pas eu lieu. Boy Niang 2 l'a fait, il a terrassé Balla Gaye 2, ancien roi des arènes. C'est quasiment au bout de la nuit que ce combat du premier janvier a connu son épilogue. Il était exactement 21h 54', quand l'arbitre a donné le coup d'envoi de cette première confrontation de l'année 2023. Après un round d'observation qui aura duré pas moins de trois minutes, Balla Gaye 2 a été le premier à lancer les hostilités, en lançant deux à trois coups successifs sans vraiment atteindre son adversaire. Pendant ce petit moment de bagarre, Boy Niang s'est montré un peu plus vif que son adversaire, tentant une incursion, avant de se raviser et de se dégager aussitôt.

Dans la seconde mêlée, le Lion de Guédiawaye a réussi à se saisir de la jambe droite de son challenger et semblait en bonne posture, pour enchaîner avec un geste technique qui lui permettrait de venger son petit-frère Sa Thiès. Mais, BG2 est tombé sur un Boy Niang des grands jours qui a su faire appel à son agilité et sa science de la lutte pour se tirer de ce mauvais pas. Le fils de Gaulles va même faire beaucoup mieux. Lors de ce corps à corps, il a fini par prendre rapidement l'avantage.

En effet, Balla Gaye, après s’être saisi de la jambe de son adversaire, a essayé de manœuvrer pour se saisir du ‘ngimb’ de Boy Niang qui, avec vélocité, a pivoté sur lui, désaxant le lion de Guédiawaye et empêchant sa prise. Le chef de file de l'écurie De Gaulles a profité de ce son adversaire s’est retrouvé en posture, pour prendre l’initiative du combat et le terrasser. Une chute des plus limpides. Balla Gaye s'est écroulé sur le dos, c'est la première fois dans sa carrière, qu'un tel revers lui est infligé.

Dans la foulée de sa victoire, Boy Niang a donné ses premières impressions. "Je rends grâce au bon Dieu de m'avoir gratifié de cette victoire. J’ai fait mon devoir, en respectant les entraînements et prenant toutes les autres précautions qui ont conduit à ce résultat. Mais comme dirait l'autre : ‘l'homme propose mais Dieu dispose’. Il m'a accordé un triomphe ce soir. Cela ne signifie pas que Balla Gaye a démérité’’.

En vrai sportif, le pensionnaire de l'écurie De Gaulles n'a aussi pas tari d'éloges à l'endroit du Lion de Guédiawaye. "J’encourage beaucoup et félicite Balla, c’est un grand champion, un champion confirmé. Il a tout fait dans la lutte. On rêve de devenir comme lui ou le dépasser. Je prie pour lui et pour ses supporters et je veux m’excuser, si on lui a dit du mal. Je lui rendrai visite. Il sait que je suis son petit-frère", a tenu à commenter le vainqueur.

Boy Niang 2, bourreau des lutteurs de Guédiawaye

Si la notion de bête noire existe dans la l'arène, la série de victoires de Boy Niang 2 contre ces collègues du département de Guédiawaye pourrait être érigé en exemple. Avec ce triomphe, Boy Niang 2 est définitivement le plus grand bourreau des lutteurs de Guédiawaye. En effet, après Sa Cadior 2, Double Less 2, Gouy Gui, Sa Thiès, Balla Gaye 2 est le cinquième athlète de Guédiawaye battu par le fils de De Gaulles. Ce dernier aime bien aller à la chasse chez le voisin. Il y rentre rarement bredouille. Seul Lac De Guiers 2 a réussi jusqu'ici à contrarier ses plans.

Balla Gaye 2 stoppé dans sa reconquête

Avec ce nouveau revers, le Lion de Guédiawaye est une sur une série peu glorieuse jalonnée par des résultats faméliques. Sur ses quatre dernières sorties, l'ancien roi des arènes n'a enregistré que deux victoires respectivement sur Modou Lo et Gris Bordeaux. Le tombeur de Yékini, sur cette période, a été défait par Bombardier et ce dimanche, par Boy Niang 2. Et comme si cela ne suffisait pas, le futur adversaire de BG 2 n'est nul autre que sa bête noire, Eumeu Sène, qui la déjà battu à deux reprises.

Un combat nocturne

Le combat de ce premier janvier aura aussi été marqué par son heure tardive. Les deux lutteurs ont démarré leur confrontation aux alentours de 22h. Les rituels mystiques et autres préparatifs qui auront tiré en longueur, sont passés par là. Cependant, cela a valu des avertissements aux deux athlètes qui aboutiront à des sanctions financières. Mais, grâce à la diligence de Balla Gaye 2 et de son vis-à-vis, dans les retranchements de l'arène, tout ce temps perdu a été plus ou moins compensé. Car, au bout de cinq minutes seulement, Boy Niang 2 prenait le meilleur sur son adversaire du jour.

Mamadou Diop