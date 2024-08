Droits des enfants 

La directrice des Relations de travail et des Relations avec les institutions au ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions a souligné, hier, lors d’un atelier de renforcement de capacités des membres du Réseau des journalistes en faveur de la protection des enfants, que le travail des enfants est une réalité tragique qui persiste dans de nombreuses régions du monde, y compris dans notre pays.

D’après le rapport ‘’Travail des enfants : estimations mondiales 2020, tendances et chemin à suivre’’ publié par l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), selon Ramatoulaye Niang Fall, 160 millions d’enfants dans le monde, 63 millions de filles et 97 millions de garçons étaient astreints au travail au début de l’année 2020, soit près d’un enfant sur 10 à l’échelle mondiale. De plus, d’après elle, 79 millions d’enfants effectuaient des travaux dangereux, mettant ainsi directement en péril leur santé, leur sécurité et leur développement moral.

Dans ce lot d’enfants économiquement occupés, l’Afrique subsaharienne a une part prépondérante. ‘’Il est de notre devoir collectif de sensibiliser, d’informer et d’agir pour éradiquer ce phénomène. Les journalistes jouent un rôle crucial dans cette lutte. Par vos reportages, vos enquêtes et vos articles, vous avez le pouvoir de mettre en lumière les injustices et de mobiliser l’opinion publique. Pour rappel, le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des conventions pertinentes en matière de protection des enfants en général et de lutte contre le travail des enfants, en particulier. Aujourd’hui, nous allons renforcer vos compétences pour mieux vous permettre de comprendre les causes profondes du travail des enfants, identifier les signes et les situations à risque, et rapporter ces histoires avec sensibilité et précision. Nous aborderons également les cadres législatif et réglementaire tout comme les initiatives mises en place pour protéger les enfants et garantir leurs droits’’, a-t-elle indiqué.