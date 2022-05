Dans l’affaire Dubaï Porta Potty, il y a deux catégories de victimes, selon l'ONG Jamra. Hier, Mame Mactar Guèye est revenu sur son entrevue avec le président de la République, en vue de secourir les ressortissants sénégalais victimes de réseaux mafieux qui leur font miroiter des mirages pour qu’ils deviennent des esclaves là-bas. Les influenceuses et autres petites célébrités, elles, n’ont que ce qu’elles méritent, aux yeux de Jamra.

Comme on pouvait s'y attendre, la rocambolesque histoire de Dubaï Porta Potty ne laisse pas l'ONG Jamra indifférente. Elle a eu une audience avec le président de la République, lundi dernier, pour évoquer cette affaire. Face aux journalistes, ce jeudi, l’ONG islamique est revenue sur le bien-fondé de cet entretien et les raisons. "Jamra sensibilise les pouvoirs publics sur l'urgence de voler au secours de nos sœurs bloquées à Dubaï, après que leurs employeurs domestiques, des hors-la-loi, esclavagistes dans l'âme, leur ont confisqué leurs passeports", s'indigne Mame Mactar Guèye.

Selon M. Guèye, "Jamra n'avait jamais cessé d'alerter sur la nébuleuse destination touristique de Dubaï. Des rabatteurs véreux, aux allures de sergents-recruteurs sans foi ni loi, font miroiter monts et merveilles à leurs victimes, avant de disparaître dans la nature, après avoir encaissé leurs commissions". Ainsi, il affirme que Dubaï Porta Potty est "mille fois plus grave que la pratique esclavagiste ayant découlé de la crise libyenne".

L'ONG annonce d'ailleurs être entrée en contact avec certains des Sénégalais bloqués dans cette partie des Émirats arabes unis. "Douze de nos ressortissants sont localisés, grâce à notre correspondant à Dubaï. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement, seul habilité à organiser le rapatriement de nos concitoyens pris au piège aux Émirats arabes unis. C'est le moment de rappeler, encore une fois, que nous sommes en face d'innocents, de victimes, à qui l’on a vendu de faux rêves", précise Jamra.

Dans ce sens, le vice-président de Jamra a salué le rôle de facilitateur entrepris, depuis lors, par les autorités émiraties. "Les autorités diplomatiques des Émirats ont aussi appelé et ont fait preuve de leur disponibilité pour trouver l'issue la plus heureuse possible à cette affaire. Nous ne devons pas accepter qu'une bande d'individus véreux mettent en mal les excellentes relations qui existent, depuis toujours, entre nos deux pays", dit-il.

Pas de compassion pour les influenceuses et autres miss

Concernant cette autre frange de "victimes" s'étant rendue sciemment à Dubaï, Mame Mactar Guèye n'a pas voulu faire de compassion dans les sentiments. "À côté de ces victimes, de ces pauvres innocents, d'autres Sénégalais parmi lesquels des influenceuses, des animatrices de télévision, des actrices et des miss, etc., se sont rendues de leur plein gré à Dubaï. Ceux-ci que l'on pourrait même qualifiés de complices ne nous intéressent pas, ils ne sont pas concernés par l'intervention de Jamra’’, martèle-t-il.

Également, Mame Mactar Guèye a tenu à faire une précision sur son audience avec le président de la République. "J'aimerais préciser à l'endroit de toutes et de tous que l'entrevue que j'ai eue avec le chef de l'État n'avait rien de politique. Cela entre dans la feuille de route de notre organisation. Du président Abdou Diouf à Son Excellence Macky Sall, en passant par Me Abdoulaye Wade, Jamra a toujours été fidèle à ses convictions, ses combats. Cela fait quarante années que nous nous sommes toujours constitués en un rempart contre toute tentative de dépravation de nos mœurs", précise M. Guèye. Avant d'ajouter : "Je tenais à apporter cet éclaircissement, car nous sommes en période électorale. Et certains sont prompts à s'adonner à toutes sortes de commentaires les uns aussi farfelus que les autres."

Mamadou Diop stagiaire