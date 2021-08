Aliou Cissé a fait appel au défenseur de Bologne, Ibrahima Mbaye, pour les rencontres contre le Togo et le Congo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, respectivement le 1e et le 7 septembre prochain. Par contre, Keïta Diao Baldé ne figure pas dans cette nouvelle liste de 25 joueurs, de même que Lamine Gassama et Youssouf Sabaly.

Le sélectionneur national a dévoilé, ce vendredi, la liste des joueurs devant prendre part aux deux premières journées de la poule H des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Aliou Cissé a retenu 25 éléments pour cette double confrontation contre le Togo et Congo. On note le retour dans l’effectif du défenseur Ibrahima Mbaye et du milieu de terrain Mamadou Loum Ndiaye. Le premier effectue son comeback, au moment où le côté droit de la défense sénégalaise est décimé, avec la blessure de Youssouf Sabaly et le manque de compétition de Lamine Gassama, en quête d’un nouveau club. Le pensionnaire de Bologne est donc le seul latéral droit de métier dans cette nouvelle liste de Cissé. Ce dernier compte également sur ‘’la polyvalence de certains joueurs’’.

‘’Cela a été une liste difficile à confectionner. Il y a dans ce groupe d’autres qui sont incertains. On fera le point d’ici lundi pour voir l’état de santé, l’état physique de nos joueurs et voir comment se renforcer dans ce secteur au besoin. On est en train de cibler d’autres joueurs sur le plan local, en cas de défection’’, a indiqué le coach.

Présent lors des matches amicaux contre la Zambie (3-1) et le Capt-Vert au mois de juin, Keïta Diao Baldé n’a pas été retenu cette fois par Aliou Cissé. ‘’Il est en transition, il s’entraîne avec un préparateur physique, mais, n’a pas de compétition, depuis le début de la saison. Il m’a dit que Valence est sur lui et espère que ça se fera bientôt. Il faut qu’il soit à 100% avant de venir’’, a expliqué l’entraineur. Depuis son retour de prêt à la Sampdoria de Gêne, l’ancien attaquant de l’Inter est poussé vers la sortie par Monaco. ‘’Il a longtemps cheminé avec nous, c’est une valeur sûre comme les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. J’espère qu’on pourra le récupérer avant la Can’’, espère Cissé.

Le coach a aussi donné des explications par rapport à la convocation de Krépin Diatta. Le joueur de Monaco blessé à la cheville, lors de la défaite de son club contre Lens (2-0), n’a pas pris part au match retour de son équipe en éliminatoires de la Ligue des champions contre le Chakhtar, mercredi dernier. ‘’Il est là, parce qu’on a deux matchs. Même s’il n’est pas sûr d’être prêt pour le premier. On a échangé, on va voir l’évolution. J’ai tenu à ce qu’il vienne pour constater sa blessure, mais aussi, nous donner des chances qu’il soit rétabli avant la deuxième rencontre.’’

Les adversaires de septembre

Le Sénégal joue son premier match des éliminatoires du Mondial 2022, le 1e septembre contre le Togo, au stade Lat Dior, avant de se rendre une semaine après à Brazzaville pour affronter le Congo, le 7 du même mois. Le sélectionneur national s’est prononcé sur les Eperviers, premiers adversaires des Lions dans ce tournoi. ‘’C’est une équipe en reconstruction qui vient de changer d’entraineur. Pablo Duarte, c’était l’entraineur du Burkina Faso. Souvent, il nous a portés chance. Nous l’attendons de pied ferme.’’ Selon lui, le plus important c’est le jeu que produira son équipe, ‘’les ingrédients qu’on est capable de mettre comme nous l’avons fait lors des derniers matches comme la première mi-temps contre la Zambie et la deuxième période contre le Cap Vert. Il ne faut pas sous-estimer ces victoires. La Zambie n’a pas perdu contre l’Algérie, championne d’Afrique, le Cap-Vert venait de battre l’équipe olympique du Brésil. Le reste nous donne des pistes d’amélioration’’.

L’enjeu de la compétition

Après 2002 et 2018, le Sénégal est en quête d’une troisième qualification à la Coupe du monde. Le retour au Mondial pour la 2e fois d’affilée est ‘’un enjeu majeur’’, a affirmé Aliou Cissé. Selon l’ancien capitaine des Lions, le Sénégal a les moyens de se qualifier et ‘’doit même se qualifier’’. Il précise, cependant, que les éliminatoires à une Coupe du monde sont souvent ‘’difficiles’’ et celles-ci, dit-il, ‘’ ne seront pas plus faciles que les précédentes’’. ‘’A nous d’avoir le caractère et la personnalité. Le Sénégal a un statut, il faut le montrer sur le terrain. A tous ces gens qui sont autour de l’équipe d’être conscients que nous sommes en mission.’’ Pour Cissé, la qualification permettra à l’équipe du Sénégal ‘’d’évoluer’’. ‘’Ce sera un combat de titans, un combat de chefs, seuls les plus forts passeront. Je pense que nous sommes armés pour ça.’’

Le coach a aussi plaidé pour un plus grand nombre de pays africains (5 équipes pour l’instant) à la Coupe du monde. ‘’On a dix à douze qui sont à même de représenter l’Afrique au Mondial. Le format aussi est très compliqué. J’espère dans le futur que le continent aura plus d’équipes pour le représenter.’’

LISTE DES LIONS : Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre) Défenseurs : Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdou Diallo (PSG, France), Abdoulaye Seck (Antwerp FC, Belgique), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie). Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph Lopy (Sochaux, France), Mamadou Loum Ndiaye (Alaves, Espagne), Moustapha Name (Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco, France). Attaquants : Sada Thioub (Angers, France), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Villarreal, Espagne), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie), Abdallah Sima (Slavia Prague, Rép. Tchèque).

LOUIS GEORGES DIATTA