Le Sénégal, leader de la poule H (9 pts), a pris une bonne option pour la qualification au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, grâce à sa victoire (4-1), samedi dernier, face à la Namibie, pour le compte de la 3e journée. Les deux équipes se retrouvent mardi prochain à Johannesburg, dans le cadre de la 4e journée.

L’équipe du Sénégal a maintenu sa série victorieuse aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont enregistré leur troisième victoire d’affilée, ce samedi, contre la Namibie pour le compte de la 3e journée et confortent leur leadership dans la poule H. Ils comptent neuf points et prennent le large, à cinq unités de leurs dauphins, les Namibiens (2e, 4 pts). Dans l’autre match du groupe, le Togo (4e, 1 pt) a été tenu en échec par le Congo (3e, 2 pts) sur le score d’un but partout. Ce résultat permet aux hommes d’Aliou Cissé de se rapprocher de la qualification au prochain tour de la compétition. Car, en cas de victoire contre les Braves Warriors, mardi prochain à Johannesburg en match comptant pour la 4e journée, le Sénégal validera son ticket pour l’ultime étape de sa quête d’une troisième participation à une phase finale de Mondial.

Le onze de départ de Aliou Cissé a connu un changement par rapport à la dernière sortie des Lions face au Congo (1-3). En défense, Bouna Sarr a effectué son baptême du feu sur le flanc droit. Le latéral droit du Bayern Munich a été préféré à Ibrahima Mbaye, qui a assuré ce poste durant les deux matches précédents. A gauche, Saliou Ciss a été titularisé au détriment de Fodé Ballo Fodé. L’axe central, Koulibaly-Diallo, est resté intact. Au milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté a retrouvé son association avec Idrissa Gana Gueye. Krépin Diatta est revenu dans le onze pour former un trio avec Sadio Mané et Ismaïla Sarr. A la place de Boulaye Dia blessé, le coach a fait confiance à Famara Diédhiou à la pointe de l’attaque.

Très tôt, le Sénégal s’est lancé à l’abordage dans le camp adverse. Mais les Namibiens, malgré qu’ils jouent à l’extérieur, ne se sont pas contentés de défendre dans leur moitié de terrain. Le coach Samaria a opté pour un pressing haut. Ce qui a gêné pendant un moment le jeu des Lions. Il faut aussi noter que l’apport de Nampalys Mendy a manqué à l’équipe. Le joueur de Leicester, qui était le trait d’union entre la défense et l’attaque, n’étant pas sur la pelouse, les défenseurs ont voulu jouer avec les attaquants par de longs ballons. Cependant, l’équipe sénégalaise pouvait compter sur la percussion d’Ismaïla Sarr. Avec l’appui de Saliou Ciss, l’attaquant de Watford a donné du tournis à son vis-à-vis à gauche. C’est d’ailleurs de ce côté que se sont produites les actions les plus dangereuses du Sénégal.

Mané sort le grand jeu, les errements de Mendy et sa défense

L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a été le premier à mettre en difficulté le portier namibien sur un tir dans la surface de réparation (8e). Heureusement pour Vries, il a été sauvé par son poteau droit. Mais le gardien des Braves Warriors ne réussira pas à garder sa cage inviolée plus longtemps. Car deux minutes plus tard, il n’a rien pu faire sur la frappe de Gana Gueye, à la 10e minute de jeu. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, profitant du travail de Sadio Mané, qui a éliminé le défenseur namibien, a repris la balle du pied droit et crucifié Vries. L’attaquant de Liverpool a manqué à deux reprises l’occasion de faire le break. Bien servi par Diatta dans la surface de réparation, Mané a tenté une Madjer, mais, le portier de la Namibie est resté vigilant et a tendu le pied pour repousser la balle. Cinq minutes plus tard, il s’est retrouvé face à Vries qui a remporté encore ce duel.

Les Namibiens n’ont pas pu contenir les assauts de Sarr à gauche. L’ancien Messin va encore percer la défense adverse pour servir Famara Diédhiou qui a doublé la mise (2-0) en mettant le cuir au fond des filets d’une tête plongeante (38e). Sadio aurait pu aggraver le score avant la pause, mais sa frappe a heurté le poteau droit qui a sauvé une fois de plus Vries.

En seconde période, le Sénégal a maintenu la domination. Mais, les Namibiens ont essayé de corriger leurs erreurs, surtout sur le côté gauche avec un marquage plus rigoureux sur Ismaïla Sarr. Les Lions n’ont pas manqué de ressources et ont pu compter sur un Sadio Mané bien inspiré. Malgré ses deux tentatives manquées en premières période, l’attaquant des Reds n’a pas désespéré. Sur un exploit individuel, le numéro 10 des Lions a éliminé trois adversaires, avant de mettre du pied gauche le ballon au fond des filets. A 3 buts à zéro, les Lions ont baissé leur garde. Cette baisse de régime a permis au Braves Warriors de se rapprocher des buts d’Edouard Mendy.

Face à la pression des Namibiens, le portier de Chelsea et ses coéquipiers de la défense ont donné des sueurs froides aux supporters sénégalais. Par ses errements, le gardien de but des Blues a donné l’opportunité à l’adversaire de réduire le score. D’ailleurs, c’est sur un tir de Shalulile, repoussé par l’ancien Rémois, que Kamatuka a renvoyé le ballon au fond des filets (3-1). Pendant une vingtaine de minutes, le Sénégal a laissé l’adversaire prendre confiance. Il a fallu un autre éclat de Mané pour calmer les ardeurs namibiennes. Sur un débordement du côté gauche, l’ancien Messin a servi un caviar à Keïta Diao Baldé qui a inscrit le quatrième but sénégalais (4-1).

Résultats Ethiopie - Afrique du Sud 1-3 Guinée - Soudan 2-2 Ghana - Zimbabwe 3-1 Togo - Congo 1-1 Guinée-Bissau - Maroc 0-3 Sénégal - Namibie 4-1 Bénin - Tanzanie 0-1 Centrafrique - Nigeria 0-2 Kenya - Mali 0-1 Ouganda - Rwanda 1-0 Cap-Vert - Libéria 1-0 Madagascar - RD Congo 1-0 Zambie - Guinée Équatoriale 1-1 Mauritanie - Tunisie 0-0

LOUIS GEORGES DIATTA