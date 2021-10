A Thiès, la bataille pour le contrôle des communes est déjà lancée. Dans les coalitions et partis, les tractations vont bon train. Le parti d’Idissa Seck est en plein dedans. Les responsables du Rewmi à Thiès comptent conserver les communes qu’ils dirigent et ce avec ou sans la coalition BBY. Cependant, à l’intérieur du parti le feu couve. Des coordonnateurs communaux ont marqué leur désaccord avec l’investiture, le weekend dernier, de Yankhoba Diatara comme coordonnateur départemental du parti.

L’investiture de Yankhoba Diatara comme coordonnateur départemental du parti divise le Rewmi, dans le département de Thiès. Dans un communiqué, 9 coordonnateurs communaux du département disent ne pas reconnaitre Diatara comme tel. « Nous coordonnateurs communaux ayant eu à travailler pendant au moins une dizaine d’années avec feu Dialane Faye tenons à informer l’opinion nationale et internationale que nous ne sommes ni de près ni de loin associés à cette installation », lit-on dans le communiqué signé par Mor Séne de Ndiéyene Sirakh, Dame Cisse de Ngoudiane, Amadou Mame Diop de Ndiender, Mbaye Tine de Tassette, Ablaye Thiaw de Touba Toul, Ndary Ndiaye de Khombole, Adama Faye de Notto, Matar Lam de Keur Moussa et Ngouda Dione de Kayar, tous coordonnateurs communaux du Rewmi dans le département de Thiès.

Pour eux le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications ne peut être coordonnateur départemental du parti, car il n’est pas coordonnateur communal. La coordination départementale du parti était, disent-ils, dirigée par intérim par Mor Sène, après le décès de Mamadou Dialane Faye, le 18 février dernier. Samedi, il a été annoncé au cyber Campus de Thiès que les coordinations du parti dans les 15 communes du département, ont approuvé la candidature consensuelle de Yankhoba Diatara. Ce que récusent les signataires du communiqué. Pour eux le coordonnateur départemental du Rewmi n’est autre que Mor Sène, responsable du parti à Ndieyene Sirakh, car, il a été reconduit, lors d’une réunion le 19 Juin dernier.

‘’Le samedi 19 Juin 2021, les 14 coordonnateurs communaux du département, nous nous étions réunis. Et après discussion nous avons désigné Mor Séne comme coordonnateur départemental du parti’’, a expliqué Matar Lam, responsable Rewmi de Keur Moussa et signataire du communiqué. Il annonce que ceux-là mêmes qui ont plébiscité Yankhoba Diatara étaient présents à ladite rencontre. Selon lui, seul Yankhoba Diatara n’était d’accord avec le choix porté sur Mor Séne. « Ce jour-là, nous étions 12 sur 14 coordonnateurs communaux à assister à la réunion. Aliou Sow et Pape Bassirou Diop, les maires de Thiès Ouest et Thiès Est, étaient présents, Lamine Diallo, maire de Thiès Nord s’était excusé étant malade, mais avait dit qu’il serait d’accord avec toute décision prise à l’issue de la rencontre. Diatara était venu en retard, mais avait marqué son désaccord avec le choix porté sur Mor Séne’’, explique encore Matar Lam, porte-parole des frondeurs.

Ils ont été surpris d’apprendre l’installation de la coordination départementale, lors de l’Assemblée générale du parti. Ils y voient un manque de respect et le désir de Yankhoba Diatara de s’approprier tous les postes du parti, en vue de remplacer le leader Idrissa Seck à la tête du Rewmi. « Il n’a jamais été question d’installation de la coordination départementale, lors de cette AG. Je défie quiconque de dire le contraire. Il était question de discuter et trouver une solution. Comment on peut installer une coordination départementale, alors que le bureau n’est pas complété. Pour cela, il fallait d’abord destituer le président Mor Sene et dire pourquoi le destituer. Tout cela n’a pas été fait. Cela révèle les intentions de Diatara de s’accaparer du Parti’’, martèle Matar Lam qui annonce que le seul coordonnateur qu’ils reconnaissent est Mor Séne, responsable Rewmi de Ndiayene Sirakh.

Les frondeurs précisent toutefois leur ancrage au sein du Parti et appellent à une démarche plus inclusive pour l’intérêt exclusif du Parti. Une démarche déjà enclenchée, selon les responsables du Parti présents à l’Investiture de Yankhoba Diatara. Qui comptent ainsi conserver le leadership du Rewmi à Thiès. Pour les Rewmistes, il n’est pas question de laisser des candidats d’autres partis diriger à Thiès.

Le Rewmi compte garder son leadership à Thiès, en dépit du compagnonnage ave BBY….

Les responsables de Rewmi Thiès annoncent ainsi la couleur de leur compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yaakaar pour les élections locales. Il n’est pas question, selon eux, de céder leur bastion à un autre parti. « A Thiès, nous ne laisserons personne réclamer ce que ne lui appartient pas », a martelé Aliou Sow, responsable Rewmi et maire de Thiès Ouest. Il précise que le Rewmi est leader à Thiès, donc, la logique est que ses responsables gèrent les localités gagnées.

« On n’a pas besoin de creuser pour voir ce qui se passe à Thiès. Les résultats sont là. Le département de Thiès appartient exclusivement au Rewmi. N’ayons pas peur de le dire, Macky Sall est leader à Fatick, Idrissa Seck est leader à Thiès. Nous sommes en politique et la loi du plus fort s’exerce en démocratie », précise encore Aliou Sow.

Plusieurs responsables politiques ont déjà manifesté leur désir d’être investis comme candidat de BBY dans les différentes localités du département. Le Rewmi ne compte pas se ranger derrière d’autres partis. Ses responsables se disent intransigeants sur la question. « Les localités que nous avons gagnées, nous demandons à les gérer ! Nous n’irons pas à Fatick pour réclamer ce qui ne nous revient pas de droit. Nous savons que Macky est leader à Fatick. Le Ps leader à Louga avec Aminata Mbengue Ndiaye. Mais à Touba et Thiès, le Rewmi est maitre », a déclaré Aliou Sow.

Pour lui, il faut donc des négociations sérieuses dans la coalition BBY. Le maire de Thiès ouest est catégorique. Ils gagneront avec ou sans la coalition BBY. « Nous ne laisserons pas quelqu’un qui n’est pas capable de gagner un centre de vote nous diriger. Nous sommes fermes là-dessus. Thiès reste un fief d’Idrissa Seck. Avec ou sans BBY, nous allons gagner », martèle Aliou Sow.

JEANNE SAGNA (THIES)