Pour des élections apaisées, le mouvement Taxaw Temm (TT), qui tient au respect du calendrier électoral, lance une pétition proposant aux citoyens sénégalais un ‘’triplage’’ des Locales, des Législatives et de la Présidentielle en 2022.

Un ‘’triplage’’ des Locales, des Législatives et de la Présidentielle en 2022. C’est ce que propose le mouvement Taxaw Temm (TT) à la population sénégalaise, pour des élections apaisées à trois niveaux. Dans ce cadre, hier, cette organisation politique procédait à la présentation d’une pétition pour relancer le respect du calendrier républicain.

‘’Nous avions commencé à faire signer une première version, après avoir constaté des manquements persistants, inadmissibles et aggravés, surtout sous le régime du président Macky Sall. C’était alors pour s’attaquer au prolongement indéfini des mandats des élus locaux. Mais aujourd’hui, à la suite des décisions, des questionnements, des suspicions que vous savez, il est nécessaire d’avoir le courage de trouver une voie qui permette au peuple sénégalais de choisir ses dirigeants à tous les niveaux, sans violence, confusion, de manière durable, acceptable’’, a expliqué le coordonnateur nationale, le professeur Buuba Diop, hier, en marge d’un point de presse.

Il y a deux options à proposer aux Sénégalais. La première, c’est d’étaler les élections sur toute l’année 2022. Et la seconde, c’est de tout boucler le même jour ou un weekend. Cette dernière option est à privilégier, selon les membres de TT.

En effet, le ‘’triplage’’ des élections serait bénéfique pour l’Etat et les acteurs, surtout sur le plan économique. ‘’Le triplace des élections (Locales, Présidentielle, Législatives), c’est vraiment pertinent. Là où il y a plus d’avantages économiques, c’est l’option permettant de faire en une journée ou un week-end les trois élections. On a estimé, à peu près, que l’élection coûte entre 25 à 30 milliards de F CFA. Donc, si on les regroupe, ça nous permet de faire des économies sur le financement de la campagne et autres. Il y aura énormément d’économies qui se feront'', ont estimé les membres de Taxaw Temm.

‘’De plus, sur le plan politique, le fait de tout regrouper permet aux membres de l’opposition d’être présents un peu partout au niveau des bureaux de vote sans que ça ne leur coûte cher. Pour la campagne, du fait que l’Etat dispose de beaucoup plus de moyens, le fait de regrouper permet de rendre les choses plus équitables. Ça veut dire que chaque participant va dépenser une seule fois pour faire sa campagne électorale. Il pourra mobiliser ses ressources pour contrôler ces élections’’, ont-ils poursuivi.

Par rapport à la faisabilité, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le Pr. Buuba Diop et Cie expliquaient que le mandat actuel des députés de la 13e législature sera maintenu pour quelques mois, jusqu’à terme, en juillet 2022, et ensuite, la 14e législature prendra place avec les députés nouvellement élus.

En ce qui concerne le mandat du président de la République, ‘’il sera remis en jeu par la démission de ce dernier et il pourra ainsi se représenter lors de ces élections triplées, car ce ne sera plus pour un 3e mandat, puisque le mandat en cours sera abrégé après deux ans d’exercice. Le vote de tout Sénégalais possédant la CNI biométrique CEDEAO permettant ainsi la constitution d’une liste électorale fiable, des bulletins uniques seront utilisés pour chacun des scrutins’’.

Ainsi, pour Taxaw Temm, cela permettrait de mettre fin au débat sur le troisième mandat. ‘’Ce qu’on propose, c’est qu’on fasse également des élections anticipées pour l’élection présidentielle, comme ça c’est clair. Le président, pourra être candidat, s’il veut. S’il gagne, on le laisse travailler pendant 5 ans’’, poursuit le mouvement politique.

À cet effet, pour atteindre le maximum de Sénégalais, Taxaw Temm a déjà produit la version de la pétition en wolof et compte faire une traduction dans d’autres langues locales. Il annonce également qu’il utilisera le caractère latin et le caractère arabe. Mieux, il compte se servir des médias et du digital pour une large diffusion.

En outre, Taxaw Temm a prévu de sillonner les régions pour aller à la rencontre des populations et leur soumettre la pétition. ‘’On a déjà un calendrier. On va commencer par le Sénégal du Centre. On va ensuite vers le Sénégal du Nord et terminer par le Sénégal du Sud’’, a dit le Pr. Diop. ‘’Après, ajoute-t-il, dans trois ou quatre mois, on évaluera pour ensuite publier les résultats’’.

BABACAR SY SEYE