COMMENTAIRE Cissé, stop ou encore ? Le Aliou Cissé bashing se poursuit de plus belle. La dernière malheureuse prestation des Lions a remis une pièce dans la machine. Les rangs des détracteurs grossissent. Ils s’en donnent à cœur joie, sur les réseaux sociaux. Il faut dire que coach Cissé jouit d’une longévité devenue rare dans le football moderne à la tête d’une sélection. Or, les récents exemples sont mauvais. Cela s’est très mal terminé pour l’ancien sélectionneur allemand Joachim Löw, qui est resté à la tête de la Mannschaft pendant quinze ans, de 2006 à 2021. Après le sacre à la Coupe du monde en 2014, la Mannschaft a accumulé les désillusions. La même fin guette Didier Deschamps à la tête de la sélection française. DD est plus que jamais décrié et des pans importants du football français réclament sa tête. Ce qui a perdu Löw est en train de perdre Deschamps : l’usure du temps, le discours qui cesse d’être opérant, l’impossibilité de se séparer des joueurs avec qui on a gagné malgré des prestations en berne, la motivation moindre, les méthodes d’entrainement désuètes, l’absence de remise en question… Qu’en est-il d’Aliou Cissé ? Il a été nommé à la tête de la sélection, le 4 mars 2015, en remplacement du Français Alain Giresse. Neuf ans après, il a introduit les Lions dans le gotha du football africain. Grande favorite de la Can ivoirienne, la bande à Sadio Mané a été sortie dès les huitièmes de finale par les futurs vainqueurs (la Côte d’Ivoire). Une pilule qui a du mal à passer. Depuis, il y a comme une cassure entre le sélectionneur et la fan base des Lions qui nourrissait de grandes ambitions pour la dernière Can. Quelle est la part de responsabilité du sélectionneur dans cette contreperformance ? Elle est grande, mais pas entière, selon moi. Certes, il est comptable de la sélection des joueurs, de la mise en place tactique, de la composition de l’équipe, mais, à l’analyse des matchs et des prestations des Lions, il est clair qu’il paie l’inefficacité chronique des joueurs devant les buts, alors que la sélection regorge des meilleurs artificiers du continent. Y a-t-il un problème mental derrière ce constat ? Difficile de répondre à cette question. Aliou Cissé n’est pas un esthète et il ne le sera sans doute jamais. Le Sénégal n’est pas l’Espagne et ne jouera jamais comme la Roja. Mais avec lui, la sélection est devenue une redoutable machine à gagner. Solide derrière, dotée d’un bon pressing, l’équipe nationale sait très bien jouer en transitions rapides. Elle s’en sort moyennement en attaques placées, eu égard au profil de nos joueurs majeurs : des attaquants puissants, des excentrés rapides, des défenseurs solides et très peu de créateurs. Néanmoins, elle se crée énormément d’occasions franches, presque à chaque sortie. D’autant que le sélectionneur se trompe rarement sur les approches tactiques des matchs. Il me semble, dès lors, injuste de lui reprocher les ratés incroyables de nos attaquants et consorts. La preuve : le dernier match des Lions aurait pu se solder par une victoire aisée, si les attaquants avaient fait le job, en première mi-temps. Et malheureusement, pour le sélectionneur, c’est la même musique, depuis des années. Le reste, c’est l’histoire du football : une équipe domine les débats, ne punit pas son adversaire et se fait punir en retour. Mais la plus grande avancée du magistère de coach Cissé est d’avoir fait de la Tanière un sanctuaire. Avant Cissé, les regroupements de l’équipe nationale ressemblaient à des foires. Aujourd’hui, les joueurs évoluent dans un environnement serein, propice à la performance et les conditions d’hébergement se sont sensiblement améliorées avec le concours du président de la fédération, Me Augustin Senghor. Se pose dès lors la question de l’usure du temps. Coach Cissé est-il capable de se renouveler, de renouveler son discours et de mener vers les sommets la relève dont les figures de proue sont Lamine Camara et Pape Matar Sarr ? La question reste ouverte. Mais il est clair que le coach jouit d’une parfaite connaissance du football africain, des adversaires des Lions et de l’environnement du football sénégalais. Il peut encore rendre de grands services.