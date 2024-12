Le Sénégal va affronter le Liberia, dans le cadre de la seconde manche des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations, ce samedi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 17 h. Les Lions devront valider le résultat positif obtenu à Monrovia.

Les Lions locaux vont jouer leur qualification au prochain Championnat d’Afrique des nations à domicile. Après le match nul (1-1) concédé à l’aller sur la pelouse du stade Samuel Kanyon Doe, le 22 décembre dernier, l’équipe nationale locale du Sénégal va accueillir le Liberia, ce samedi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les hommes de Souleymane Diallo n’ont pas réussi à revenir avec la victoire lors de leur déplacement à Monrovia. Bien qu’ils aient mené au score par le but de Seydina Madione Mbaye à la 75e mn, Ben Makhad Ba et ses partenaires ont été rejoints au score par les Lone Stars, par le biais de Yaya Bility, six minutes plus tard. Mais ce résultat positif et ce but inscrit à l’extérieur donnent un léger avantage au Sénégal en vue d’une qualification.

‘’On a un bon état d’esprit dans l’ensemble’’

Tenants du titre, les Lions sont attendus pour défendre leur couronne en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, pays hôtes de l’édition 2025. Mais avant cela, ils devront valider leur ticket devant leur public. ‘’Je pense que les garçons sont conscients de l’enjeu du match. On a un bon état d’esprit dans l’ensemble. Nous pensons effectivement traduire cet état d’esprit sur le terrain’’, a déclaré Souleymane Diallo, ce vendredi en conférence de presse d’avant-match. Même si l’équipe s’était inclinée à domicile la dernière fois qu’elle avait accueilli le Liberia (2- 1), elle avait réussi à se qualifier grâce à une victoire 3-0 à l’aller.

Lors de la première manche, les Lions avaient manqué de lucidité devant le but libérien et vendangé beaucoup de coups de pied arrêtés. Dominateurs la majeure partie de la rencontre, les Lone Stars ont causé beaucoup de soucis aux Sénégalais. ‘’Le contexte n’est pas le même. Là, on reçoit chez nous. Alors que le match passé, c’était chez l’adversaire. Probablement, il y aura quelques variantes qu’on va apporter dans le jeu, mais on ne va pas trop toucher dans ce que l’on a l’habitude de faire’’, a affirmé l’entraîneur des Lions locaux.

‘’La seconde manche est chez nous. Il faudra nécessairement changer de plan de jeu’’

En vue de ce match, Souleymane Diallo a fait appel à deux renforts, en l’occurrence Daouda Ba, arrière droit de Dakar Sacré-Cœur, et l’attaquant de WallyDaan, Moussa Diallo, auteur de trois buts en Ligue 1. Les deux joueurs ont déjà été présents lors de précédents regroupements de l’équipe locale et n’auront pas du mal à s’adapter. ‘’C’est un match différent de la première manche. On avait préparé un plan de jeu lors de la première manche qui est aboutie pour moi. La seconde manche est chez nous. Il faudra nécessairement changer de plan de jeu qui nécessite des renforcements sur certains secteurs’’, a informé le sélectionneur national.

Près de la totalité des Lions présents au match aller à Monrovia n’était pas là en 2022, lorsque le Sénégal affrontait le Liberia. Selon le capitaine, les Lone Stars étaient des inconnus. Mais après cette confrontation, ils savent désormais à quoi s’attendre et comptent sur l’apport du public. ‘’On a quelques idées dans la façon dont ils jouent. Avec le staff, on a travaillé sur ça. Forcément, on aura besoin de tous les Sénégalais et de leurs prières’’, a déclaré Ben Makha Ba.

Une prime les attend, en cas de qualification

Les Lions sont en quête d’une deuxième qualification de suite au Chan, après celui remporté en 2023. Le Sénégal était resté absent sur quatre éditions. Ce retour triomphal en 2023, sous la houlette de l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale A Pape Thiaw, place à nouveau les Lions en favori. ‘’Il nous faudra rééditer l’exploit d’il y a deux ans lorsque nous avons éliminé le Liberia. On leur a dit que l’objectif premier, c’est de se qualifier et le deuxième objectif est de se qualifier avec la manière. Je sais que le message a été bien reçu. Nous sommes convaincus qu’ils vont le faire. S’ils se qualifient, ils recevront une prime de qualification conséquente’’ informe le président de la Fédération sénégalaise de football.

Le Championnat d’Afrique des nations est destiné uniquement aux sélections composées de joueurs évoluant dans les championnats nationaux. Il en est à sa huitième édition et se tiendra du 1er au 18 février 2025. Le Maroc, la Libye et la Tunisie sont qualifiés automatiquement en tant que représentants de l’Afrique du Nord. Le Maroc est la nation la plus titrée dans ce tournoi, avec deux sacres, à égalité avec la RD Congo. Les autres pays déjà qualifiés sont les nations hôtes (Kenya, Tanzanie et Ouganda).

MAMADOU KANE