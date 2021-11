Le Ghana et la RD Congo ont rejoint à leur tour les barrages de la Coupe du monde 2022. Victorieux de l'Afrique du Sud sur la plus petite des marges (1-0), ce dimanche, grâce à un penalty très litigieux marqué par André Ayew (33e), les Black Stars, battus sur le même score par les Bafana Bafana à l'aller, terminent en tête du groupe G grâce à une meilleure attaque (14 points pour les deux équipes, +4 de différence de buts mais un but de plus marqué par le Ghana).

Les Léopards ont pris le dessus sur le Bénin (2-0), ce dimanche, grâce à un penalty de Mbokani (10e) et un but de Malango (74e). Les Ghanéens et Congolais accompagnent le Maroc, le Mali, l'Égypte, la République démocratique du Congo et le Sénégal au prochain tour.