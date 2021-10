La qualification au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 est acquise par l’équipe du Sénégal, à la suite de sa victoire (1-3) sur la Namibie, hier, grâce à un triplé de Famara Diédhiou.

L’équipe du Sénégal jouera le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont décroché leur ticket qualificatif grâce à leur victoire, hier, contre la sélection de la Namibie, sur le score de trois buts à un. Famara Diédhiou a été le grand artisan du succès sénégalais, en réalisant un triplé. L’attaquant d’Alanyaspor, en Super Lig de Turquie, a amplement rempli sa mission de substitut de Boulaye Dia à la pointe de l’attaque. Remuant et participatif dans le jeu, l’ancien joueur d’Angers a su se mettre disponible pour ses coéquipiers. Sur l’ensemble des deux matches contre l’équipe namibienne, Diédhiou a inscrit quatre buts. Il est l’auteur du 2e but lors de la victoire 4-1 à l’aller.

Leader de la poule H (12 pts), avec quatre victoires en autant de sorties, les Sénégalais ont huit points d’avance sur le Togo qui a délogé la Namibie (3e, 4 pts, -4) de la 2e place (4 pts, -2) après sa victoire (1-2) face au Congo (4e, 2 pts).

Retard à l’allumage

A l’image de leurs 20 dernières minutes de la rencontre de Thiès, les Braves Warriors ont joué sans retenu. Les hommes de Bobby Samaria ont essayé de jouer dans le camp sénégalais, par un pressing très haut sur l’adversaire. Cette position avancée de la Namibie a causé d’énormes difficultés aux Sénégalais qui ont du mal à poser le jeu. Ne pouvant pas joindre la paire du milieu Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté, les défenseurs axiaux sont obligés de jouer long. Pendant les cinq premières minutes de la partie, les Lions ont peiné à entrer dans le match.

Il a fallu attendre la 7e mn pour voir la première action franche sénégalaise. Sur une passe d’Ismaïla Sarr, Sadio Mané se retrouve face au portier namibien. Mais il ne trompe pas celui-ci qui repousse la balle. Les Namibiens ont maintenu leur bloc haut et ont continué à titiller les Lions. C’est contre le cours du match que les Sénégalais ont trouvé le fond des filets. Sur un centre bien ajusté, Mané a déposé la balle sur la tête de Famara Diédhiou qui a croisé le cuir et battu Loydt Kazapua (21e).

Cependant, le Sénégal n’a pu conserver son avance plus de cinq minutes. La Namibie ayant égalisé à la 27 mn de jeu par son capitaine Shalulile. Le Sénégal n’a pas réussi à renverser la tendance de la rencontre. A part la fois où Keïta Diao Baldé a effectué une volée repoussée par le portier adverse puis renvoyé au-dessus du but par Mané, le Sénégal n’a pas su se montrer dangereux. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score de parité (1-1).

Du réalisme à la place de la maitrise

Malgré la pause, la physionomie de la rencontre n’a pas réellement changé. Le jeu des Lions a manqué de rythme. Face à la position assez haute de l’adversaire, les Sénégalais n’ont pas eu la possibilité de dérouler. De plus, les joueurs sénégalais ont semblé manquer d’engagement, contrairement aux Braves Warriors très actifs et qui étaient toujours les premiers sur tous les seconds ballons. Ismaïla Sarr, qui avait fait très mal aux Namibiens à l’aller, a été bien tenaillé cette fois. Et sur le flanc droit, Diao Baldé, qui a remplacé Krépin Diatta blessé, n’a pas été tranchant.

La nouvelle recrue de Cagliari a perdu beaucoup de balles avec de nombreuses passes manquées. Néanmoins, les hommes de Cissé ont su faire preuve d’un grand réalisme. Comme sur le premier but, c’est sur une action similaire que les Lions ont repris l’avantage à la 51e mn. Cette fois, c’est Saliou Ciss qui s’est mis au service de Diédhiou qui a fait trembler les filets de la tête. Le scénario de la première période a failli se reproduire. Heureusement pour Edouard Mendy, la tête de Shilulele a heurté la barre transversale (61e). Les Namibiens n’ont pas su concrétiser leur domination.

A la 67e mn, Aliou Cissé a dû sortir Keïta Baldé qui a cédé sa place à Bamba Dieng et Fodé Ballo Touré a remplacé Saliou Ciss. Le jeu sénégalais a connu un léger mieux. Les deux nouveaux entrants ont apporté un peu plus de percussion sur les côtés. A partir de la droite de l’attaque, Sadio Mané a servi à nouveau Famara Diédhiou qui a prolongé dans la cage de Kazapua (1-3).

Le Sénégal est ainsi la première équipe africaine à se qualifier au prochain tour des éliminatoires du Mondial-2022. Les deux journées restantes pourront servir au coach Cissé et ses joueurs à corriger certaines erreurs. Durant la double confrontation face à la Namibie, la défense sénégalaise a montré des signes de fébrilité, notamment un manque de sérénité dans l’axe central, qui pourraient être fatales face à des adversaires plus mordants.

ALIOU CISSE, COACH DES LIONS

‘’A l’échauffement, les garçons étaient très fatigués’’

Aliou Cissé a salué le mental de ses joueurs qui ont fait preuve de caractère durant le match contre la Namibie qu’il a jugé difficile. Il a aussi confié que la remobilisation de ses joueurs n’a pas été aisée, du fait de la fatigue qu’ils ont affichée durant l’échauffement.

‘’Un match difficile’’

‘’C’est un match difficile avec une intense envie des deux équipes de gagner. Cela ne me surprend pas, je savais que les Namibiens allaient mettre beaucoup d’impact. Je pense que nos garçons ont été présents. Ils ont eu du répondant. C’est un match vraiment de caractère qui s’est joué au mental. A l’arrivée, je pense que les trois points sont mérités. Quand on est le Sénégal, avec un statut aujourd’hui en Afrique et dans le monde qu’on doit honorer avec les joueurs qui constituent cette équipe nationale, on s’attend à cette qualification. Cela fait six ans qu’on voyage partout en Afrique. Donc, venir chercher les trois points ici faisait partie de nos objectifs. On rend grâce à Dieu.’’

‘’Continuer à gagner pour faire plaisir à nos supporters’’

‘’Pour l’instant, c’est un petit peu trop tôt de se projeter sur les deux prochains matches. Mais nous savons que l’équipe du Sénégal, ce n’est pas seulement 11 joueurs, mais 23. On sait aussi que nos joueurs vont joueur beaucoup de matches à partir du mois de novembre, avec leurs clubs. C’est vrai qu’on est qualifié, mais le Sénégal est une équipe qui doit, chaque fois, prouver à chaque sortie et être à la hauteur du statut qu’il a. Ces deux matches peuvent nous permettre de voir d’autres garçons. Pour l’instant, on est satisfait de cette victoire qu’on dédie à notre pays, à notre peuple, tous les supporters, les gens qui sont derrière nous depuis le début. On aura un match difficile au Togo où on sera attendu. Ensuite, le dernier match qu’on jouera devant notre public contre le Congo. On aura à cœur de vouloir continuer à gagner pour faire plaisir à nos supporters.’’

‘’On tient quelque chose’’

‘’Il y aura la Coupe d’Afrique. C’est vrai que ces quatre victoires consécutives qu’on vient d’avoir nous permettent d’avoir plus de sérénité et de pouvoir travailler tranquillement pour cette Can qui se rapproche, une Can très difficile. Le Sénégal sera attendu. Je félicite mes joueurs, leur caractère, leur mentalité, leur patriotisme qu’ils ont à chaque fois de venir défendre les couleurs de la nation. On tient quelque chose. Maintenant, dans le football, c’est toujours une remise en question. Dans trois semaines, il va falloir se remettre en question encore et repartir pour d’autres combats.

A force de jouer des matches, nous retrouvons une ossature, une équipe qui joue depuis un bon bout de temps ensemble. Donc, les automatismes se créent, les affinités aussi. Cet après-midi (hier) on a fait de très bonnes choses contre la Namibie. Tout comme lors du premier match. Je pense que ces matches vont nous aider à préparer la Coupe d’Afrique. Il est important de bien les préparer, parce que ce sera la suite pour la Can.’’

‘’C’est le résultat du travail’’

‘’Le fait de ne pas perdre de matches, que ce soit pour les éliminatoires de la Coupe du monde ou de la Can, est le résultat du travail. C’est aussi ne pas griller les étapes, de prendre les matches les uns après les autres. On sait que chaque match est différent. Parfois, c’est difficile de remobiliser tout le monde. Sur ce match-là, par exemple, cela a été compliqué à l’échauffement, parce que les garçons étaient très fatigués. C’est le mental, la connaissance aussi du football africain, l’expérience collective qui fait qu’à un moment donné, on arrive à s’imposer partout où on va. Il y a également l’ambition des joueurs, de la fédération, de tout un pays de voir le Sénégal aller représenter l’Afrique à la Coupe du monde. Et surtout nos supporters, notre public qui a envie que l’équipe gagne tout le temps. Chaque match qu’on joue, on le fait avec beaucoup d’humilité, de l’engagement, de la détermination. On sait que rien n’est fait, rien ne nous sera donné. Dieu merci, il y aussi les prières de nos parents, des gens qui nous aiment qui nous poussent à aller de l’avant. On est satisfait de ces performances qu’on est en train de réaliser depuis six ans.’’

‘’On n’a pas à avoir peur de personne’’

‘’Aujourd’hui, en toute humilité, le Sénégal est prêt à jouer contre n’importe quelle équipe. On sait qu’il n’y aura aucun match facile. Que ce soit aujourd’hui la Namibie qui n’est peut-être pas bien classée sur le ranking mondial ou continental. Même si on les a battus 4-1 chez nous et là par 3 buts à 1, ça n’a jamais été un match qu’on a dominé du début à la fin. C’est à nous de se concentrer sur nous, dès lors que nos joueurs jouent sur leur vraie valeur, avec les qualités qu’on leur connait, on n’a pas à avoir peur de personne.’’

Résultats Namibie - Sénégal 1-3 Zimbabwe - Ghana 0-1 Afrique du Sud - Ethiopie 1-0 Congo - Togo 1-2 Niger - Algérie 0-4

LOUIS GEORGES DIATTA