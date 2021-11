Le Sénégal a battu, hier, le Congo sur le score de deux buts à zéro, en match comptant pour la 6e et dernière journée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le score aurait pu être plus sévère, si les Lions avaient mis plus de rigueur devant le portier adverse.

L’équipe du Sénégal a bouclé le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde sur une bonne note. Après leur nul décevant (1-1) contre le Togo, la journée précédente, les Lions ont renoué avec la victoire, hier, face au Congo (4e, 3 pts) en match comptant pour la 6e et dernière journée de la poule H. La bande à Kalidou Koulibaly s’est imposée sur le score de deux buts à zéro, même s’ils pouvaient rendre l’addition plus salée. Le Sénégal a terminé à la première place (16 pts) du groupe devant le Togo (2e) et la Namibie (3e) qui comptent 5 pts chacun.

Régis Bogard aux commandes

En l’absence d’Aliou Cissé, suspendu pour cumul de cartons jaunes, c’est son adjoint Régis Bogard qui a pris les commandes sur le banc de l’équipe du Sénégal. Le coach a opté pour le 4-4-2, avec Alfred Gomis dans le but, à la place d’Edouard Mendy. La ligne défensive a été maintenue avec le duo Kalidou Koulibaly-Pape Abdou Cissé dans l’axe, Bouna Sarr et Saliou Ciss sur les flancs. Le milieu de terrain par contre a été remanié, notamment avec la titularisation de Nampalys Mendy, préféré à Cheikhou Kouyaté, à côté d’Idrissa Gana Guèye. Sur les côtés, on a retrouvé Krépin Diatta à droite et Ismaïla Sarr à gauche. Boulaye Dia a repris sa place de titulaire à la pointe de l’attaque sénégalaise.

Ismaïla Sarr en feu

Le Sénégal a bien entamé la partie, avec une maitrise du jeu face à une équipe congolaise en 4-1-4-1. Les Lions ont déroulé et posé le jeu dans le camp adverse. L’équipe affiche un meilleur visage par rapport au match précédant face au Togo (1-1). Les hommes de côté n’ont pas hésité à venir animer le jeu au milieu. Krépin a souvent décroché du côté droit pour se retrouver dans l’entrejeu en n°10. La mobilité des joueurs sénégalais, notamment du duo d’attaque Diallo-Dia a beaucoup gêné la défense congolaise. Les Sénégalais ont été plutôt réalistes en ouvrant le score sur leur première véritable occasion franche, à la 13e mn. Ismaïla Sarr, très remuant sur le flanc gauche, a contrôlé la balle et envoyé un tir enroulé du pied droit qui a heurté la barre transversale et terminé sa course au fond des filets (1-0).

Le Sénégal est passé, trois minutes plus tard (17e) à côté du 2 à 0. Sur un coup franc à quelques mètres de la surface de réparation congolaise, le tir de Gana Guèye a échoué sur la barre transversale de Mafoumbi. Mais ce n’est que partie remise, puisque l’attaquant de Watford va remettre ça (24e). Suite à un une-deux avec Habib Diallo, Saliou Ciss offre un caviar à Sarr pour son doublé (2-0). Boulaye Dia aurait pu aggraver la marque (27e) sur une passe d’Habib Diallo, malheureusement le tir du joueur de Villarreal est détourné du pied par le gardien de but adversaire. Les Congolais n’ont pas eu beaucoup de possibilités pour mettre en danger la défense sénégalaise. Il a fallu attendre la 41e mn pour voir les hommes de Paul Put mettre à l’épreuve Alfred Gomis. Le tir de Makouta a obligé le sociétaire du Stade Rennais à se coucher pour repousser la balle.

Un relâchement déconcertant

Avec cette avance, les hommes de Bogard ont pu aborder la seconde partie avec beaucoup plus de sérénité. En face, l’équipe congolaise était presque inexistante. Alfred Gomis a passé un après-midi tranquille. Ce qui n’est pas le cas de son vis-à-vis. Mafoumbi a été le meilleur joueur, côté congolais. Le portier des Diables rouges a sauvé ses coéquipiers à plusieurs reprises d’une déculottée. Ismaïla Sarr a manqué le triplé à la 50e mn. L’ancien Messin se retrouvant seul dans la surface de réparation a perdu son face-à-face avec Mafoumbi. A leur tour, Krépin Diatta (54e), Bamba Dieng (65e) et Pape Matar Sarr (85e) vont buter sur le sociétaire de Mosta FC (élite maltaise). Ce manque de réussite des Lions est aussi la conséquence d’un relâchement noté en seconde période. Des pertes de balle et des passes imprécises auraient pu couter cher à l’équipe, si l’adversaire était plus aguerri.

Les Lions ont manqué l’occasion de donner un signal fort à leurs adversaires des prochaines échéances. Encore que les affiches du 3e tour seront plus relevées. Ce manque d’adresse des Sénégalais doit être corrigé très vite, avant la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en janvier 2022 au Cameroun.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIS BOGAERT (COACH ADJOINT DES LIONS)

‘’On a senti l’absence de quelques joueurs importants’’

En l’absence d’Aliou Cissé, c’est son adjoint Régis Bogaert qui a pris le relais sur le banc. Selon lui, l’équipe a bien joué, mais l’absence de certains joueurs cadres, comme Sadio Mané, s’est faite ressentir sur le terrain.

‘’On est content’’

‘’On avait la volonté de jouer un match plutôt engagé. On est content, parce que les garçons ont bien réagi, après le nul contre le Togo qui s’est joué dans des conditions extrêmement compliquées. On est surtout content de la manière dont ils ont eu envie de jouer de manière collective. On sent que, dès qu’on baisse un tout petit peu de rythme, le Congo revient très vite dans le jeu et le match. Ils ont trois, quatre ans de moins que nous. Ils ont certainement moins d’expérience collective que nous.’’

‘’La force du coach Aliou Cissé, c’est…’’

‘’Quand on a senti qu’il y avait un danger potentiel, on s’est permis d’allonger un petit peu. Et puis, on a eu des garçons, quand on a allongé, qui ont bataillé à la tombée de la balle. Même quand on remettait le ballon un peu plus loin, il n’était pas systématiquement perdu. On ne peut pas avoir l’ambition de disputer de grandes compétitions, si on n’a pas un effectif de qualité. Et dans ce cas, on parle forcément de concurrence. La force du coach Aliou Cissé, c’est essayer de bâtir un groupe, le plus compétitif possible, qui vit le mieux possible. Les deux ambitions sont importantes. Ce soir, à certains moments, surtout en fin de match, on a senti qu’il y avait quelques joueurs importants qui n’étaient pas sur le terrain. Ça c’est aussi une de nos ambitions, parce que, quand on part à la Coupe d’Afrique, Dieu sait qu’on y va avec l’envie d’y revenir le plus tardivement possible, on part pour une quarantaine de jours. Donc, partir quarante jours avec un groupe, il faut pratiquement qu’on arrive à bien vivre ensemble.’’

‘’Le bilan est positif’’

‘’Le bilan est positif, parce que le coach voulait qu’on fasse le maximum de points. Dans sa tête, le maximum c’est trois fois six (18 points). On ne l’a pas fait, on en est à 16 points. Ce qui était important aussi pour nous, on sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs jouant dans des clubs de haut niveau, mais avec des cultures différentes. Le plus grand travail, il faut reconnaitre le travail d’Aliou, c’est de réussir à ce que de grands joueurs jouant dans de grands clubs d’Europe arrivent à se remettre dans la mentalité africaine et à avoir cette volonté de jouer un football qui soit cohérent en Afrique. Je suis là, depuis plus de dix ans, et j’ai compris que pour gagner en Afrique, il faut être capable de verticaliser un peu. Et on a des joueurs qui n’ont pas forcément cette culture dans les clubs où ils jouent. Et on n’a que trois, quatre joueurs pour leur dire maintenant on va jouer comme ça. Il y a des joueurs dans l’équipe qui, parfois, nous disent : nous en club, on ne joue pas comme ça. C’est une des raisons pour lesquelles on a eu besoin que cette équipe gagne un petit peu en expérience, vive des compétitions comme on a pu les vivre. On n’a pas été en Russie ou en finale de le Can pour rien. Maintenant, on arrive dans une autre compétition. On n’est pas les seuls, mais, on sait qu’on fait partie des gens qui vont avoir le droit d’avoir des ambitions. En termes de qualité de jeu et de vie de groupe, c’est peut-être le moment.’’

PAUL PUT (COACH DU CONGO) ‘’On a eu des difficultés pour sortir le ballon’’ ‘’Les choses ne peuvent pas continuer comme ça, avec les programmations de la Caf et de la Fifa. On est arrivé hier (samedi dernier) à 5h30 du matin et on devait jouer contre une des meilleures équipes d’Afrique. C’est compliqué. On doit arrêter ça. Tous les entraineurs doivent prendre position, parce que cela ne peut pas continuer. On a manqué de la maturité contre le Sénégal. Durant les quinze premières minutes, on a essayé de faire de notre mieux. On a pris le premier but qui est magnifique. On a eu des difficultés pour sortir le ballon. C’est aussi la qualité et la force du Sénégal.’’

Résultats 5e journée Malawi - Cameroun 0-3 Zambie - Mauritanie 4-0 Cap-Vert - Centrafrique 2-1 Guinée Équatoriale - Tunisie 1-0 Liberia - Nigeria 0-2 Côte d’Ivoire - Mozambique 3-0 6e journée Madagascar - Tanzanie 1-1 RD Congo - Bénin 2-0 Zimbabwe - Ethiopie 1-1 Mali - Ouganda 1-0 Ghana - Afrique du Sud 1-0 Sénégal - Congo 2-0

LOUIS GEORGES DIATTA