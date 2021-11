L’équipe du Sénégal a concédé le nul (1-1), hier, au stade de Kégué, à Lomé. Les Lions, menés à la pause par le Togo, ont égalisé grâce à Habib Diallo, dans le temps additionnel (90+3), en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le Sénégal, leader de la poule H (13 pts), a frôlé la correctionnelle au stade de Kégué, hier. Longtemps menés (1-0) par les Eperviers du Togo, les Lions ont arraché le point du nul (1-1) dans les ultimes instants de la partie. C’est Habib Diallo, qui a démarré la rencontre sur le banc, qui a sauvé l’équipe sénégalaise d’une nouvelle déconvenue face à celle du Togo. L’attaquant de Strasbourg a marqué dans la dernière minute du temps additionnel (90+3). Les Togolais ont manqué l’occasion de faire tomber les Lions de leur piédestal. Néanmoins, ils ont réussi à garder leur invincibilité de plus de trente ans face au Sénégal à domicile.

Le coach Aliou Cissé a opté pour la continuité, par rapport au dernier match contre la Namibie, avec le 4-2-3-1. Face au forfait d’Abdou Diallo, c’est Pape Abdou Cissé qui a été aligné aux côtés de Kalidou Koulibaly dans l’axe de la défense. Bouna Sarr et Saliou Ciss ont été reconduits sur les flancs. Au milieu de terrain, la paire Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Guèye a été remise. Krépin Diatta a retrouvé le côté droit, Ismaïla Sarr à gauche et Sadio Mané derrière Famara Diédhiou à la pointe.

L’équipe du Togo a changé de fusil d’épaule par rapport au match aller. Les Eperviers ont attaqué le Sénégal, en essayant d’installer le jeu dans le camp adverse. La pression haute des Togolais leur a permis de pousser les Lions dans leur dernier retranchement. Mais très vite, les hommes d’Aliou Cissé ont renversé la tendance. Le jeu sénégalais s’est plutôt penché du côté droit, Ismaïla Sarr ayant droit à un marquage très serré.

Le Sénégal n’a pas tardé à se montrer dangereux. C’est du flanc droit que la première occasion s’est déclenchée sur un centre de Famara Diédhiou pour Ismaïla Sarr, à la 4e mn. Malheureusement, l’attaquant de Watford n’a pas eu la vista pour tromper le portier togolais qui a fait le bon plongeon pour enrailler le danger. Les Lions ont continué à maitriser le jeu durant les vingt premières minutes du match.

Mais la suite des événements n’a pas joué en faveur du Sénégal. En plus du mauvais temps avec la pluie qui s’est abattue sur le stade de Kégué, l’équipe du Sénégal a perdu son métronome. Sadio Mané, blessé, a cédé sa place à Boulaye Dia, à la 27e mn. Le sort n’a pas cessé de s’acharner sur les Lions qui ont concédé l’ouverture du score dans les arrêts de jeu de la première période. Le Togo a mené grâce à Richard Nane (45e +1).

La solution est venue du banc

En seconde période, le Togo a essayé de gérer son avantage. Paulo Duarte a densifié son équipe avec un bloc un peu plus bas qu’en première période. Avec la sortie de Sadio Mané, le Sénégal a peiné à trouver la solution. Malgré leur domination, les hommes de Cissé n’ont pas su se créer des situations dangereuses. Le choix du coach de positionner Boulaye Dia derrière Famara Diédhiou n’a pas vraiment porté ses fruits, même si le joueur de Villarreal s’est bien démené en attaque.

Le sélectionneur national a apporté du sang neuf (70e), avec l’entrée en jeu de Bamba Dieng et de Nampalys Mendy, respectivement à la place Famara Diédhiou et de Pape Abdou Cissé. Cheikhou Kouyaté a reculé d’un cran, à la place du défenseur de l’Olympiakos, qui n’a pas été assez serein dans l’axe central. Les deux nouveaux entrants ont essayé d’apporter plus de percussion et de profondeur au jeu du Sénégal. D’ailleurs, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a eu la possibilité de marquer son premier but en sélection, à la 78e mn. Malheureusement, l’ancien pensionnaire de Diambars a perdu son duel face au portier togolais. Ouro-Gneni a stoppé le joueur dans sa course, en se saisissant du ballon.

Entretemps (76e), Habib Diallo, auteur du 2e but contre le Togo (2-0) à Thiès, est entré à la place de Krépin Diatta. Le temps passe et le Togo se rapproche de l’exploit. Les hommes de Duarte tiennent bon jusqu’à la fin des 90 minutes. Le 4e arbitre indique quatre minutes de temps additionnel. Les Sénégalais se lancent dans la course contre la montre. Malgré les assauts, le bloc togolais est resté solide. Mais le verrou a fini par sauter, à force de subir. Et c’est grâce encore à Habib Diallo. Le meilleur buteur de Strasbourg (7 buts) a profité d’une mauvaise sortie d’Ouro-Gneni, sur une déviation de la tête de Bamba Dieng, pour mettre la balle au fond des filets du pied gauche.

Dans l’autre affiche de la poule H, la Namibie (3e, 5 pts) a tenu en échec (1-1) le Congo (4e, 3 pts) à Brazzaville.

Aliou Cissé et ses joueurs n’atteindront pas leur objectif de réaliser le carton plein dans ce 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont néanmoins la possibilité de terminer en beauté face à leur public, lors de la 6e et dernière journée contre le Congo, dimanche prochain au stade Lat Dior de Thiès.

ALIOU CISSE SUR LE NUL TOGO / SENEGAL

‘’La sortie de Sadio, c’est vrai, nous déstabilise un peu’’

Aliou Cissé se réjouit du match nul (1-1) obtenu contre le Togo, hier, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Selon le coach des Lions, la sortie de Sadio Mané en première période a ‘’un peu déstabilisé’’ l’équipe.

‘’L’engagement et l’agressivité du Togo nous ont mis dans l’inconfort’’

‘’C’est difficile de prévoir un scénario parfait dans un match. Aujourd’hui, je tenais à féliciter mes joueurs sur cette seconde période où ils ont montré de la détermination, beaucoup de caractère. Ils n’ont pas abdiqué, ils ont continué à jouer, à aller de l’avant malgré le fait qu’on était mené 1 but à 0. Les quinze premières minutes, on avait l’occasion de scorer. Si le Sénégal était devant, le match aurait pu être autrement. On ne l’a pas fait. A partir de là, c’est vrai, qu’au niveau de l’engagement de l’équipe togolaise, leur agressivité, cela nous a mis un tout petit peu dans l’inconfort. Sur cette seconde période, on retiendra ça. On continue encore à travailler ces situations.’’

‘’Ce que je retiens, c’est que le Sénégal n’a pas perdu’’

‘’Ce qui a changé entre les deux matches, c’est d’abord le fait d’être à l’extérieur. Cette équipe togolaise avait à cœur de confirmer le bon résultat qu’ils ont fait au Congo. Ils sont en reconstruction, donc la différence c’est que simplement, ils ont mené en fin de première période où on commençait à revenir dans le match. A partir du moment où vous êtes à l’extérieur et que vous êtes mené 1-0, l’équipe adversaire se recroqueville derrière, c’est beaucoup plus difficile. Ce que je retiens, c’est qu’aujourd’hui, le Sénégal n’a pas perdu. On continue notre bonhomme de chemin dans ces éliminatoires où le Sénégal est invincible.’’

‘’Sadio, il n’y a rien de grave’’

‘’La sortie de Sadio, c’est vrai, nous déstabilise un tout petit peu, parce que c’est différent avec lui. Il n’y a rien de grave. On a voulu le sortir pour le préserver.’’

‘’Je suis partagé’’

‘’Je suis partagé, parce que je pense qu’on aurait pu marquer très tôt dans ce match. Mais quand je regarde la solidité de cette équipe togolaise quand ils ont marqué, leur abnégation, leur détermination, il faut les féliciter. On aurait pu le perdre aussi. En début de match, si on me dit qu’on partirait d’ici avec un point, je dirai non. On était venu pour gagner. Mais l’essentiel est qu’on n’a pas perdu. On peut poursuivre notre parcours et bien préparer notre match contre le Congo qui sera aussi un autre combat.’’

‘’La sortie de Pape Abdou Cissé n’est une sanction’’

‘’La sortie de Pape Abdou Cissé, ce n’est pas du tout une sanction. On a voulu apporter autre chose, s’adapter à cette équipe togolaise qui est à trois milieu de terrain. Quand on était à deux, ils étaient souvent en supériorité numérique. On a voulu rajouter un troisième dans le milieu de terrain. On a pu contrôler en seconde période le milieu de terrain et sortir sur les côtés et égaliser. C’est surtout une évolution tactique plus qu’une sanction.’’

LOUIS GEORGES DIATTA