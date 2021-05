Liste des joueuses convoquées : Ndèye Meissa Diaw (Lycée Ameth Fall de St-Louis), Ndèye Dieynaba Diop (Dakar Sacré-Cœur), Thiaba Guèye Sène (Aigles de la Médina), Meta Camara (US Parcelles Assainies Dakar), Mame Diarra Diouf( Amazone de Grand Yoff), Maty Cissokho (Amazones de Grand-Yoff), Mbayang Sow (US Parcelles Assainies Dakar), Wolimata Ndiaye (Dorades de Mbour), Marième Babou (Aigles de la Médina), Fatoumata Dramé (Kaolack FC), Ndiémé Lo (Amazones de Grand-Yoff), Aminata Kanté ( Aigles de la Médina), Salimata Ndiaye (Lycée Ameth Fall de St-Louis), Anta Dembélé (US Parcelles Assainies Dakar), Fatou Sène (A.F.A Grand Yoff Dakar ), Safiétou Sagna (US Parcelles Assainies Dakar), Aicha Fall (Aigles de la Médina), Ndèye Awa Diakhaté (Dakar Sacré-Cœur ), Delphine Kinta Mendoza (A.F.A Grand-Yoff Dakar ), Edmee Adiaw Onesima Diagne (Lycée Ameth Fall de St-Louis), Fanseyni Badji (Casa Sport de Ziguinchor), Korkel Seck (Dakar Sacré-Cœur) , Coumba Sylla Mbodj (Dorades de Mbour), Jeanne Coumba Niang (Aigles de la Médina), Haby Baldé (Amazones de Grand-Yoff), Gladys Irène Dacosta (US Parcelles Assainies Dakar), Habsatou Malado Diallo (Aigles de la Médina), Ngénar Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur ) , Fanta Sy (Sirènes de Grand-Yoff).