Coéquipiers à Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah vont croiser le fer lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, qui démarrent en mars prochain. Le tirage au sort a été effectué, ce samedi, au Cameroun et les Lions se rendront d’abord en Egypte avant de recevoir les Pharaons pour la manche retour. Interrogé sur ce tirage, le sélectionneur national a déclaré que c’est une ‘’belle affiche’’.

‘’C’est deux grandes nations de football. Le Sénégal et l’Egypte ne sont plus à présenter. Au sein de ses deux effectifs se trouvent deux grands joueurs de renommé international. Je parle de Mané et Salah.’’ Mais pour l’instant, Aliou Cissé veut mettre l’accent sur la Can et notamment la rencontre de mardi contre le Cap-Vert. ‘’Nos esprits, nos forces et notre énergie on veut les canaliser sur ce match.’’

Les quatre autres affiches mettront aux prises le Cameroun à l’Algérie, le Ghana au Nigeria. La RD Congo affrontera le Maroc alors que le Mali et la Tunisie vont se retrouver pour un règlement de compte. Les deux se sont croisées en phase de poules de la Can 2021. Le match n’a pas été jusqu’à son terme car arrêté à la 89e minute de jeu par l’arbitre Zambien, alors que le Mali menait par 1-0. La Caf a finalement donné les trois points aux Aigles du Mali.