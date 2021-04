Emploi des jeunes

L’essentiel de la jeunesse podoroise est invitée à œuvrer dans le formel. C’est dans ce cadre que l’Apix SA a mis en place le Guichet mobile de l’investissement à Ndioum pour apporter une réponse structurelle à la question de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, rapporte une note transmise à notre rédaction. Ainsi, hier, les partenaires clés de l’Etat, l’ADPME, le CMS, l’ANPEJ, la Der, entre autres structures, sont venus exposer pour une première approche avec les jeunes entrepreneurs.

Une visite guidée des ministres des Finances Abdoulaye Daouda Diallo et de son collègue de l'Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann est menée par le DG de l'Apix SA, Mountaga Sy. ‘’Stand après stand, les ministres et les jeunes ont ensemble découvert l’intérêt des plateformes du guichet mobile pour offrir une chance aux jeunes entrepreneurs du Fouta à investir dans un secteur d’activité de leur choix, mais en se basant sur une formalité réglementaire’’, fait-on savoir.

L’objectif du guichet mobile est de renforcer la visibilité des plateformes de l’investissement et de rapprocher leurs services auprès des opérateurs économiques locaux présents dans toutes leurs zones de couverture respectives. Pour cette activité de proximité, il s’agira de faciliter l’obtention de documents administratifs (registre du commerce et du crédit mobilier, Ninea, autorisation Fra) et l’agrément aux régimes incitatifs ainsi que l’accès aux services publics d’accompagnement, de mise à niveau et de financement des MPME ; d’initier les parties prenantes clés à la construction et à la cogestion d’un cadre de dialogue public privé local.

Il faut dire que le Forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes met l'accent sur le développement des compétences entrepreneuriales pour promouvoir et accroître la participation des jeunes de Podor à la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Dans ce dessein, les participants au programme bénéficieront des séances de formation et de mentorat sur les thématiques telles que la gestion d'entreprise et la mobilisation de ressources financières. Les candidats ciblés sont âgés entre 18 et 35 ans.