Les arabisants ont reçu un financement de 50 millions de francs CFA de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der). L’information a été donnée hier par le président de la Fédération des jeunes Afro-Arabes du Sénégal, lors d’une conférence sur le thème de l’emploi et de l’employabilité des jeunes.

La somme de 50 millions de francs CFA a été octroyée aux arabisants, par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (Der), selon le coordonnateur national du Mouvement national des arabisants. L’intervention de la Der qui aurait mis des enveloppes dans tous les départements du pays au profit des arabisants, a été saluée par le président de la Fédération des jeunes Afro-Arabes du Sénégal, El Hadj Bassirou Sow. ‘’Entre 2019 et 2021, 100 arabisants ont reçu chacun un accompagnement financier de 500 mille francs CFA de la Der’’, a-t-il soutenu.

Il s’exprimait hier en marge d’un conseil national organisé par les arabisants sur le thème de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, au cours duquel les participants ont interrogé le marché du travail sénégalais par rapport aux opportunités d’emplois existant, estimant que les jeunes manquent d’information sur les opportunités qu’offrent certaines structures de l’Etat. Des jeunes venus de toutes les contrées du Sénégal ont répondu présents à ce rendez-vous pour échanger sur la question.

De plus, les arabisants se sont réjouis du fait qu’il y ait des réformes et des acquis dont le Bac unique permettant la reconnaissance de leur diplôme. En effet, ils peuvent désormais se présenter aux différents concours de la Fonction publique dont le recrutement des enseignants arabe. ‘’Ces jeunes représentent un segment qu’il ne faut pas oublier dans les politiques qui sont mises en œuvre en faveur des jeunes et des femmes en matière d’insertion et de financement’’, a estimé Abdou Khafore Touré.

Revenant sur la question de l’emploi des jeunes, il estime qu’il est nécessaire de valoriser certains métiers de l’informel tels que la plomberie et la maçonnerie. Monsieur Touré invite le gouvernement à aider les travailleurs qui sont dans ces secteurs à se professionnaliser davantage et à se formaliser. ‘’Une politique d’emploi se construit en fonction des réalités économiques et des réalités locales. Il nous faut développer l’esprit d’entreprise en milieu jeune. Mais il nous faut valoriser les métiers. Parce que c’est dans la formation et la valorisation des métiers qu’on arrivera à avoir d’abord une insertion durable des jeunes, mais aussi avoir une stipulation de l’activité économique, parce qu’aucun pays au monde n’a été développé par l’emploi salarié, mais plutôt par les métiers, l’entreprenariat, le développement du secteur privé’’, a-t-il expliqué.

‘’C’est cette synergie-là qui permet de développer et d’insérer durablement des jeunes dans le monde de l’emploi, parce qu’un jeune qui a des compétences, qui a un esprit entrepreneurial, est un potentiel créateur d’emplois’’, a-t-il ajouté. Abdou Khafore Touré considère que dans un pays constitué essentiellement de jeunes, il est nécessaire d’accorder une importance particulière à l’éducation et à leur formation. ‘’Aujourd’hui, il faut une mobilisation nationale, un consensus national pour savoir que la question de l’insertion des jeunes n’est pas une question politique. Ça doit être une préoccupation nationale qui mobilise toute les forces vives de la nation’’, a-t-il ajouté.

Ainsi, il salue les mesures annoncées par l’Etat que sont, entre autres, la création de 65 000 emplois et de 15 000 supplémentaires à travers la Convention Etat-employeurs.

BABACAR SY SEYE