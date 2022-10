Relégué sur le banc depuis l’arrivée du nouveau coach de Chelsea Graham Potter, Kalidou Koulibaly ne s’inquiète pas de sa situation. Le défenseur sénégalais dit travailler dur pour être à 100 % et prêt à saisir sa chance, quand le technicien anglais lui tendra la perche.

Les changements sur le banc sont souvent suivis de bouleversements dans le dispositif des équipes et certains joueurs en font les frais. C’est le cas de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central sénégalais, qui a rejoint Chelsea cet été, en provenance de Naples, n’a pas joué la moindre minute depuis l’arrivée du nouvel entraineur des Blues. Graham Potter a tout simplement relégué le capitaine des Lions sur le banc.

Ainsi, Koulibaly a manqué les deux derniers matches de Chelsea contre Red Bull Salzbourg (1-1), en Ligue des champions, et Crystal Palace (1-2), en Premier League. Le champion d’Afrique ne s’en préoccupe pas pour autant. En conférence de presse hier, à la veille de la rencontre de C1 contre le Milan AC, il a tenu un discours positif par rapport à sa situation actuelle. ‘’C’est vrai que je n’ai pas encore joué avec le nouveau manager, mais je sais que mon heure viendra. Nous avons beaucoup de matchs. Donc, je dois juste être patient et il me donnera l'opportunité de jouer. Potter est venu avec ses idées et il nous a parlé de ce qu'il attend de nous sur le terrain et en dehors’’.

Après des débuts prometteurs, buteur contre Tottenham (2-2), le Sénégalais a été vite rattrapé par la réalité du foot anglais. D’ailleurs, à ce titre, Fabio Capello a invité l’ancien Napolitain à s’adapter à la vitesse du jeu anglais. ‘’Ses problèmes dépendent maintenant de la vitesse avec laquelle ils jouent en Angleterre. C’est la même vitesse que celle utilisée par l’Udinese pour donner du fil à retordre à la Roma. C’est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, nous les Italiens’’, a déclaré le technicien italien à Sky Calcio Club. Le joueur lui-même reconnait cette ‘’différence de rythme’’ entre le football anglais et italien. Il dit cependant s’y être préparé. ‘’Je m'y attendais. Je savais que ce serait difficile, même certains des meilleurs entraîneurs du monde l'ont dit, car tout le monde sait que passer de l'Italie à l'Angleterre est difficile’’.

Mais, l’ancien Messin se dit ‘’prêt à relever ce défi’’. Pour cela, il se met à fond au travail pour revenir à 100 % de sa forme. ‘’Je donne tout à l'entraînement. Je suis un gros travailleur. Quand je ne joue pas, j'aime mettre toute mon énergie dans le travail. Donc, pour le moment, je travaille bien, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement pour lui montrer qu’il peut m'utiliser sur le terrain et que je peux jouer mon premier match pour lui’’.

Pour le moment, le défenseur sénégalais donne plus d’importance aux résultats de son équipe. Ainsi, il espère que Chelsea va s’imposer contre le Milan, ce soir, pour lancer sa campagne européenne. ‘’La chose la plus importante est que Chelsea doit gagner le match de demain, pour obtenir les trois points, car je sais que nous n'avons pas bien commencé la Ligue des champions, avec une défaite et un match nul. Nous devons donc absolument gagner ce match demain (ce soir)’’.

Potter ‘’impressionné’’ par Koulibaly

Depuis son arrivée sur le banc des Blues, Graham Potter a préféré la paire Thiago Sylva - Azpilicueta ou Thiago Sylva - Fofana dans l’axe. Des choix que Kalidou Koulibaly a pris avec philosophie. Cette attitude du Sénégalais a séduit le technicien anglais, qui a confié en conférence de presse, hier, avoir été ‘’impressionné’’ par Koulibaly.

‘’En tant que personne, il est honnête et il comprend sa situation en termes de devoir attendre un peu pour jouer. Chaque joueur dira qu'il n'est pas satisfait de cela, mais c'est la façon dont vous réagissez. Sa réponse a été fantastique, très travailleuse, très honnête et il s'est très bien entraîné’’.

Potter s’est montré très compréhensif de la situation du joueur qui découvre une nouvelle culture footballistique. ‘’Il vient d'un club et d'un pays qu'il connaissait très bien et avec lequel il était à l'aise. Faire le pas vers la Premier League n'est pas si facile. Des choses se sont produites avec des changements au club. Donc, ce n'est pas la situation parfaite pour lui.’’ Le coach a rappelé également que Koulibaly reste ‘’un joueur de haut niveau et une personne de haut niveau’’ qui va ‘’jouer un rôle important’’ pour les Blues.

LOUIS GEORGES DIATTA