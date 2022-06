La Covid-19 n'en finit pas d’occasionner des réformes et des avancées. C'est le cas avec l'érection d'un Vaccinopole dans la nouvelle ville de Diamniadio. Cet ouvrage, qui sera livré en 2023, prévoit de produire 300 millions doses de vaccins par an.

‘’Les installations, encore en chantier, permettront de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an pour le continent africain, soutenant ainsi la lutte contre la Covid-19, avec le projet Madiba et la fièvre jaune avec celui dénommé Africamaril. Sans oublier que d'autres pathologies relatives notamment aux PEV sont prises en charge par le dernier nommé’’, renseigne Amadou Alpha Sall, secrétaire général de l'institut Pasteur de Dakar. Il faut aussi rappeler que ces deux projets vaccinaux ont coûté, respectivement, 75 et 30 millions d'euros. ‘’Il s’agit d’un financement d’envergure en faveur de la nouvelle usine de fabrications de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar, pionnier dans ce domaine en Afrique’’, déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement. Très optimiste, le numéro 2 de la BEI ajoute : "Cette usine va permettre de réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des vaccins importés et soutenir l’égalité d’accès aux vaccins.

Ce financement, qui vient en complément de ce projet d’un coût global de 220 millions d’euros (144 milliards 476,5 millions de F Cfa), contribuera très concrètement à accroître les capacités de production médicale et de vaccins de l'Afrique contre la Covid-19 et d’autres maladies endémiques, et ainsi réduire sa dépendance de l'extérieur où elle importe, à ce jour, 99% de ses besoins en vaccins. Une fois la nouvelle usine de production achevée et en pleine capacité, ce sont jusqu’à 300 millions doses de vaccins qui seront produites, chaque année, pour le continent africain.

Déjà en 2021, conscientes de l’enjeu que représentait cette unité de production, la Bei et l’Ue avaient fait un don de 5 millions d’euros (3,2 milliards de F Cfa) aux côtés d’autres partenaires pour réaliser les études de faisabilité technique et de préparation du projet Madiba (Manufacturing in Africa for disease immunisation and building autonomy) de l’Institut Pasteur de Dakar, afin d’accélérer la mise en place de ce nouveau site de production de vaccins.

La construction de cette usine est quelque chose dont s’est réjoui l’Institut Pasteur de Dakar. ‘’Avoir un niveau de protection différent dans différentes parties du monde ne contribuera pas à mettre fin à la pandémie de Covid-19, ni à contrôler d'autres maladies évitables par la vaccination. La création d'une capacité de fabrication décentralisée de vaccins est essentielle pour remédier à ce déséquilibre et, en fin de compte, construire un monde plus sûr et plus sain’’, déclare le Dr Amadou Alpha Sall, le Directeur dudit Institut. Il trouve même impératif de construire ‘’un écosystème florissant pour la production de vaccins en Afrique, afin d’atteindre le niveau de résilience souhaitée".

Rendre les vaccins plus accessibles au niveau mondial

Cette décision d’accompagner l'Institut Pasteur de Dakar dans son ambition de réaliser le projet, la Banque européenne d’investissement ne la regrette pas. ‘’Je suis très heureux que la Bei soit un bailleur clef pour ce projet d'envergure de l’Institut Pasteur de Dakar. Cette nouvelle usine de production de vaccins est un projet crucial pour la santé publique au Sénégal, comme dans l’ensemble du continent africain. Elle contribue à une meilleure autonomie en matière de production et de distribution de vaccins’’, ajoute Ambroise Fayolle. L'objectif avec la BEI, souligne le vice-président, ‘’est d’agir avec leurs partenaires au plus près des besoins des Sénégalais pour soutenir la croissance et l’emploi, améliorer leur quotidien sur des secteurs clefs comme la santé et l’accès aux soins. Ce projet est aussi un élément concret de l’approche commune de l’Union européenne en Afrique, à travers Team Europe’’.

Pour l’Ambassadrice Irène Mingasson, par ailleurs cheffe de la délégation de l’UE au Sénégal, l'exécution de ce projet ‘’confirme les engagements de l’Union européenne et de la Team Europe, au nom du principe fondamental de solidarité" qui lie l'Europe à tous les pays du continent africain. Mme Mingasson est d'ailleurs convaincue qu'avec la Covid-19, "personne ne sera à l’abri, tant que tout le monde ne sera pas vacciné", d'où encore une fois la pertinence d'un tel projet. L'ambassadrice invite aussi à œuvrer conjointement pour un "accès équitable aux vaccins, partout dans le monde’’.

La nouvelle usine de l’Institut Pasteur de Dakar, faudrait-il le rappeler, est aujourd’hui, en voie d'achèvement à Diamniadio. Le campus ultramoderne comprend une plate-forme de fabrication pour la production de vaccins contre les épidémies, un site de production à grand volume pour les vaccins contre la fièvre jaune et un site de formation pour la production de vaccins de nouvelle génération.