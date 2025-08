Les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont mis fin aux agissements de cinq individus dans trois affaires distinctes de falsification de documents administratifs.

Les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont procédé à l’interpellation de plusieurs individus impliqués dans des falsifications de documents d’état civil sénégalais. Selon un communiqué de la police nationale qui souligne trois affaires différentes.

La première concerne un individu ayant usurpé l’identité d’un parent lors d’une audience foraine pour établir frauduleusement une identité sénégalaise.

Dans la deuxième affaire sont impliquées trois personnes ayant monté un dossier fictif pour obtenir une carte nationale d’identité au nom de leurs enfants respectifs. La dernière affaire concerne un commerçant de Thiaroye qui a été retrouvé en possession de faux documents : une copie de CNI et un certificat de nationalité sénégalaise.

Tous les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux en documents administratifs, faux en écriture publique, complicité. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur ces pratiques illégales.

OPÉRATION DE SÉCURISATION

239 personnes interpellées ce weekend

Une opération de sécurisation de grande envergure avec mutualisation des forces a eu lieu durant la nuit du samedi 2 au dimanche 3 aout 2025, de 21 h à 6 h. Les forces de défense et de sécurité ont engagé pour la circonstance 271 éléments et mobilisé 42 véhicules.

‎Le bilan, selon nos sources, fait état de 239 personnes interpellées dont 155 pour vérification d'identité, 29 pour ivresse publique manifeste, cinq pour offre et cession d'ecstasy (18 comprimés), quatre pour détention aux fins d'usage de chanvre indien (cinq joints et un cornet), neuf pour détention et usage en association de chanvre indien (deux joints entamés et deux cornets), deux pour détention en association de chanvre indien (20 g).

Il y a aussi eu une arrestation pour détention d'ecstasy (un comprimé), une pour détention de haschich (trois joints et une boulette de 0,5 g), trois pour détention et trafic de haschich (cinq boulettes), quatre pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, une pour recel, quatre pour nécessité d’enquête, trois pour détention et usage de produit cellulosique, cinq pour vagabondage, deux pour destruction de biens appartenant à autrui, une pour abus de confiance, une pour voie de fait et violence, coups et blessures volontaires et sept pour rixe sur la voie publique.

‎Lors de l’opération, 282 pièces ont été saisies (pour diverses infractions du Code de la route), deux motos ont été immobilisées et un véhicule mis en fourrière.

DESCENTE DE LA POLICE À GRAND-YOFF

Onze personnes interpellées

Dans la journée du dimanche 3 aout 2025, en début de matinée, les enquêteurs de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff ont fait des descentes dans plusieurs lieux fréquentés par les malfaiteurs, suite à l’analyse de dénonciations provenant de personnes anonymes.

À l’issue de ces différentes incursions, selon nos informations, onze personnes ont été arrêtées. Cinq personnes ont été interpellées au quartier Darou dans un bâtiment en construction en train de fumer du chanvre indien. Trois cornets et deux, entamés ont été saisis sur les lieux. Une autre personne a été interpellée au quartier Arafat en détention de cinq boulettes de haschich et sept comprimés d’ecstasy.

La septième personne a été arrêtée en détention de trois cornets de chanvre indien et 62 500 F CFA, une somme issue du produit de sa vente.

À Khar Yalla, à la suite de la déclaration d’une moto volée, une personne a été interpellée à la cité Millionnaire en détention d’une arme blanche (couteau). Deux autres personnes ont été interpellées à la devanture du stade municipal de Grand-Yoff pour rixe sur la voie publique.

Elles ont toutes été placées en garde à vue pour les motifs respectifs d'association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien, d'ecstasy, de haschich, détention d'armes blanches et vol.

CHEIKH THIAM