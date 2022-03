Le maire de Sindia, nouvellement réélu, n’a pas eu le temps de s’installer pour continuer ses projets pour la commune. Hier, l’édile de la commune de Sindia et ses deux acolytes ont vécu la pire journée de leur vie. Arrêtés pour une affaire d’escroquerie foncière qui est venue s’ajouter à plusieurs autres, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Thierno Diagne et ses deux complices - D. Diallo et A. Sarr - ont passé hier leur première nuit à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. Ils ont été arrêtés, avant-hier mardi 15 mars, par les éléments de la gendarmerie, pour faux et usage de faux dans un document administratif et escroquerie foncière portant sur 65 millions de francs CFA.

Selon nos sources, la victime du maire et son gang s’appelle Thierry Monzano. Il s’agit d’un ressortissant français qui serait tombé dans les filets de l’édile de la commune de Sindia. D’ailleurs, il ne serait pas la seule victime, puisqu’à en croire notre source, le maire a été accueilli par plusieurs plaintes qui l’attendaient sur la table du procureur, en plus de celles qui ont été à l’origine de son interpellation et celles qui sont venues s’ajouter à la pléthore de plaintes.

Les faits qui lui sont reprochés portent sur des affaires foncières qui concerneraient un total de près de 4 000 hectares de terres de la commune qu’il dirige. Evalué en francs CFA, le préjudice total monterait à plus de 2 milliards. Entendus dans l’après-midi d’hier, Thierno Diagne et ses deux complices n’ont eu l’heur de retourner auprès de leurs familles respectives. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du premier cabinet, Abou Dièye, après avoir été déférés au parquet. Ils ont passé la journée au tribunal de grande Instance de Mbour et la nuit à la Mac de Mbour.

Pour rappel, Thierno Diagne a été réélu à la tête de la commune de Sindia, lors des dernières élections municipales de février 2022, alors qu’il dirigeait la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il avait été choisi par le président de la République Macky Sall au détriment du directeur général de Pétrosen, Mamadou Faye qui s’était, malgré tout, présenté face à son adversaire socialiste. L’histoire retient également que Thierno Diagne est le premier maire de la commune de Sindia, née avec l’Acte 3 de la décentralisation et qui l’a porté à la tête de la commune en 2014.

Auparavant, il avait été le vice-président de la Communauté rurale que constituait Sindia, de 2009 à 2014, sous la présidence d’Ousmane Lô.

Aujourd’hui, il a entamé un second mandat à la tête de Sindia. Il risque de devoir laisser les rênes de la commune à un autre.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)