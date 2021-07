Au bout du suspense, l'Italie a pris le meilleur sur l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.) lors de la séance des tirs au but ce mardi à Wembley à l'occasion des demi-finales de l'Euro. Une qualification arrachée par les Transalpins malgré des difficultés dans le jeu.

Les Italiens vont disputer la finale de l'Euro ! Au terme d'une demi-finale particulièrement indécise, l'Italie a finalement réussi à dominer l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.). Sur cette rencontre, les Espagnols ont pourtant dominé, mais les Transalpins ont affiché une belle solidarité pour arracher cette qualification aux tirs au but. La Squadra azzura a été sérieuse dans cet exercice alors la Roja, avec des ratés de Dani Olmo et Alvaro Morata, a craqué. Dimanche, l'Italie va donc défier le vainqueur du match Angleterre - Danemark mercredi pour ce titre européen.

L'Espagne domine en vain…

Sur le début de match, les Italiens exerçaient un très gros pressing pour perturber la possession des Espagnols. Petit à petit, la Roja parvenait à respirer avec une maîtrise totale du ballon et Oyarzabal, avec un contrôle raté, gaspillait même un caviar de Pedri dans la surface. Un temps asphyxié, la Nazionale se procurait également une situation chaude avec une sortie ratée de Simon, sauvée par une intervention de Busquets. En réponse, les hommes de Luis Enrique repartaient vers l'avant, mais Donnarumma était impeccable sur une frappe d'Olmo ! Avec un Pedri des grands soirs, l'Espagne dominait les débats, mais manquait cruellement de précision à l'approche de la zone de vérité. Jusqu'à la pause, l'Italie résistait et Emerson trouvait même la barre de Simon sur une frappe dans un angle fermé.

Chiesa réveille l'Italie, Morata égalise !

Au retour des vestiaires, Busquets, d'une frappe enroulée, donnait un frisson aux fans transalpins en frôlant la barre de Donnarumma. Sur cette seconde période, le rythme s'emballait et Chiesa réagissait avec un tir dangereux capté par Simon. Pendant de longues minutes, l'Espagne parvenait à calmer le jeu en contrôlant le ballon, mais sur un contre, Chiesa fixait Garcia et enroulait une frappe pour ouvrir le score (1-0, 59e) ! Dans la foulée, la Roja avait l'opportunité d'égaliser, mais Oyarzabal, sur un service en or de Koke, loupait sa tête devant Donnarumma… Prêts à piquer sur des contres, les Italiens étaient à deux doigts de faire le break, mais Simon s'interposait devant Berardi. Avec un bloc bas, la Squadra azzurra donnait l'impression de maîtriser son sujet, mais Morata, servi par Olmo, transperçait la défense dans l'axe et égalisait d'un tir placé (1-1, 80e). Totalement relancés, les Espagnols poussaient jusqu'au bout, mais les deux équipes allaient bien se départager en prolongation.

Les Transalpins s'arrachent !

Sur cette période supplémentaire, les deux équipes avaient logiquement du mal à emballer les débats, mais l'Italie connaissait une frayeur avec un coup-franc d'Olmo sorti par Donnarumma. Acculés, les troupes de Roberto Mancini souffraient mais Bonucci multipliait les interventions pour soulager les siens. Épuisées, les deux équipes n'étaient plus dangereuses et se neutralisaient jusqu'à à la séance des tirs au but. Dans cet exercice, les Italiens, malgré un loupé de Locatelli, étaient les plus adroits avec des ratés d'Olmo puis de Morata pour les Espagnols !

