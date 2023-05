Candidat à sa propre succession, Babacar Ndiaye a exposé, hier face à la presse, ses projets pour le basket sénégalais. Le président sortant est confiant pour sa réélection, lors de l’assemblée générale prévue samedi.

À quelques heures de l’Assemblée générale électorale de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), le président sortant, candidat à sa propre succession, a décliné ses ambitions, en cas de réélection. Attaqué par ses détracteurs qui lui reprochent de faire du forcing pour avoir un troisième mandat illégal, Me Babacar Ndiaye a estimé que ses chantiers à ‘’achever’’ pour le développement de la balle orange justifient sa candidature.

Le premier point est d’ordre sportif, notamment redorer le blason du basket masculin sur la scène africaine et mondiale. Il s’agit, d’abord, de reconquérir le titre continental qui échappe aux Lions depuis 26 ans. Le dernier trophée remonte à 1997, à Dakar. ‘’En 2017 et en 2021, on a atteint les demi-finales et remporté la médaille de bronze. Quand on remporte deux fois la médaille de bronze, on peut avoir l’ambition de gagner le titre’’, est convaincu Me Ndiaye.

Pour cela, il a annoncé deux tournois auxquels les Lions vont prendre part cette année. ‘’On a une équipe jeune, quand on regarde l’âge des joueurs. C’est pour cela qu’il faut la parfaire. On s’est qualifié à la Coupe du monde sur le terrain, mais on nous a éliminés sur le papier. On est invité à un tournoi aux États-Unis et on a le tournoi préolympique qui doit se tenir au Nigeria. Cela permettra aux jeunes d’apprendre et de grandir’’.

L’ancien président du Dakar université club envisage même d’abriter l’Afrobasket masculin 2025 pour ‘’donner plus de chance à l’équipe de gagner’’.

Si les acteurs du basket lui font confiance pour prolonger le bail à la tête de la discipline, Babacar Ndiaye compte amorcer l’ère du professionnalisme dans le basket, à l’image du football. ‘’Notre ambition est de professionnaliser le basket où on a des niveaux de salaire que le football, qui s’est déjà professionnalisé, n’a pas atteint. Des basketteurs touchent un million, 900 000, 700 000 ou 500 000 F CFA. On va essayer de faire une sélection des clubs qui peuvent respecter le cahier des charges pour avoir un basket professionnel au sommet’’. Cela n’empêchera pas de poursuivre la massification du basket en créant 2e division avec deux conférences, Est et Ouest, et une 3e division ou championnat régional.

Le président sortant a également un projet infrastructurel, avec l’érection du siège de la Fédération sénégalaise de basket-ball.

Pour le volet financier, Me Ndiaye a rassuré sur le fait que l’instance dirigeante de la balle orange est autonome quant à l’organisation de compétitions locales. Mais, a-t-il dit, il faudra chercher des moyens pour assurer pleinement sa mission. ‘’Notre rôle ne se limite pas seulement à ça. On doit trouver les moyens pour développer le basket par la formation’’. Le président a insisté sur ce point en rappelant la participation régulière à l’Afrobasket U18 masculin de l’équipe du Sénégal, qui s’est qualifiée à la Coupe du monde U19 à deux reprises où elle a atteint les quarts de finale.

‘’Ce n’est pas un investissement inutile. C’est d’ailleurs le meilleur investissement que la fédération puisse faire. Parmi les joueurs qui y ont pris part, il y en a qui se sont illustrés et ont été draftés en NBA, dont Khalifa Diop et Ibou Dianko. On a vu Jean-Jacques Boissy qui fait de bonnes choses avec l’AS Douanes’’.

Babacar Ndiaye a affiché une grande confiance pour sa reconduction à la présidence de la FSBB, à l’issue de l’AG de demain samedi. Car il dit pouvoir compter sur le ‘’soutien des anciens internationaux et acteurs du basket’’. Maitre Ndiaye compte parmi ses soutiens des basketteurs en activité comme Gorgui Sy Dieng. Le capitaine des Lions, présent aux côtés du président sortant, est candidat pour un poste au Comité exécutif de la FSBB.

Maitre Ndiaye a invité la famille du basket à s’unir. ‘’J’invite tout le monde à l’unité et à travailler ensemble pour le développement du basket. On doit laisser de côté nos ambitions personnelles et savoir que le basket ne nous appartient pas’’.

LOUIS GEORGES DIATTA