Dans un contexte politique sénégalais en pleine effervescence, Aldiouma Sow, membre de Pastef les Patriotes et du Bureau Politique National (BPN), a répondu hier à Ousmane Sonko, le leader emblématique du parti, dans un long post, dans lequel il invite les patriotes à lui tourner le dos à rejoindre le président Diomaye Faye.

Si on en croit Aldiouma Sow, la position du président Diomaye Faye en faveur du dialogue politique est l’un des marqueurs de sa gouvernance. Il affirme que le chef de l’Etat est un fervent partisan de cette approche, qui constitue une valeur fondamentale pour la gouvernance des affaires publiques. En se référant à l'appel au dialogue national de mai 2025, Sow met en lumière la constance de Diomaye dans sa volonté de favoriser la discussion ouverte, même face aux critiques et aux calomnies.

Il déclare que Diomaye n'a jamais conclu de pacte secret durant sa détention, ni pris d'engagements politiques compromettants. Il insiste sur le fait que l'évaluation de son action doit se baser sur son programme présidentiel et sa prestation de serment. Cette affirmation vise à dissiper les rumeurs qui circulent autour de son intégrité et de ses intentions politiques et surtout à démonter les accusations au vitriol du président de l’Assemblée nationale, la veille.

Le Ministre-Conseiller à la Présidence de la République qui se réclame toujours de Pastef évoque, ainsi, des complots ourdis dans l'ombre, notamment à la prison du Cap Manuel, où des accords auraient été passés pour favoriser certains candidats au détriment d'autres. Il dénonce les manœuvres qui ont conduit à une déviation du projet initial de Pastef, soulignant que ces stratégies ont eu des conséquences désastreuses pour la base du parti.

Un appel à la résilience

Le collaborateur du président Faye appelle ainsi ses camarades à résister à ce qu'il qualifie de "diktat messianique". Il exhorte les coordonnateurs de Pastef à refuser de se soumettre à des alliances opportunistes qui menacent l'essence même du mouvement. Il met en garde contre le risque d'une mort politique pour la base du parti si ces dérives persistent. Ainsi, il met en avant le leadership de Diomaye qui, à ses yeux, a su dépasser les complots visant à miner sa candidature.

Le président, souligne-t-il, a invité les cadres du parti à rejoindre l'exécutif, leur offrant ainsi l'opportunité de mettre en œuvre les idéaux de Pastef. Ici, il développe la stratégie du président Faye pour saper le contrôle que Ousmane Sonko exerce sur le Pastef et prendre le contrôle de la formation politique.

« Au lendemain de son élection, renseigne-t-il, l’ancien frère secrétaire général a su passer outre ces divers complots orchestrés contre sa candidature, contre le Parti, contre le « projet » depuis la fameuse suite du Cap Manuel. Il a invité individuellement les cadres du Parti à intégrer l’exécutif, leur offrant ainsi l’occasion de mettre en œuvre les idéaux de démocratie, de progrès, d’éthique, de travail, de justice sociale et de souveraineté proclamés dans « l’appel aux patriotes », le manifeste de notre Parti ».

Ainsi Aldiouma Sow fait-il l’apologie des ministres membres de Pastef qui ont décidé de rejoindre le camp du président Diomaye : « Soyez fiers de votre décision. En répondant à l’invitation du Chef de l’État, vous êtes restés en parfaite adéquation avec le manifeste de notre Parti, « l’appel aux patriotes », qui nous enjoint de toujours placer la Patrie et la République au-dessus de toute considération partisane ou clanique », écrit-il. Avant d’adresser un appel aux autres cadres qui pourraient être tentés par le "messianisme destructeur" de Sonko, leur assurant qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et rejoindre la voie du patriotisme.

AMADOU FALL