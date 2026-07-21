En visite lundi à Thiès dans le cadre de la tournée nationale de préparation de l'hivernage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé plusieurs mesures d'urgence pour limiter les risques d'inondation. Achèvement d'une station de pompage à Tokhaline, curage du dalot de Sampathé, poursuite des travaux à Nguinth et création d'un comité technique figurent parmi les décisions prises pour renforcer durablement la gestion des eaux pluviales.

En tournée nationale de préparation de l'hivernage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu lundi à Thiès pour inspecter plusieurs sites exposés aux inondations. Au terme de cette visite, il a annoncé une série de mesures immédiates et de projets structurels visant à réduire durablement les risques dans les quartiers les plus vulnérables. Accompagné du gouverneur de la région, des maires des communes concernées, des responsables techniques de son département et du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), le ministre a visité le dalot de Sampathé, le quartier de Tokhaline ainsi que le canal de Nguinth, trois points régulièrement touchés par les inondations.

Cheikh Tidiane Dièye a expliqué que cette mission répond aux nombreuses sollicitations des autorités locales, notamment du maire de Thiès, Babacar Diop, du maire de Thiès Nord et du gouverneur de la région. Ce dernier avait d'ailleurs porté les préoccupations de la région lors d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre, avec un accent particulier sur la situation du canal de Nguinth. Selon le ministre, cette visite s'inscrit dans les instructions du chef du gouvernement visant à accélérer les interventions dans les zones les plus exposées avant les fortes pluies.

La première étape de la visite a conduit la délégation à Mambara (Keur Mame El Hadji), où l'Onas réalise une station de pompage destinée à protéger le quartier de Tokhaline, régulièrement confronté aux inondations. Le ministre a annoncé que les travaux devraient être achevés d'ici au 31 juillet, avec l'installation et le raccordement des pompes. Cette infrastructure permettra d'assurer une évacuation plus rapide des eaux pluviales dès les premières fortes précipitations.

À Thiès Est, la délégation s'est rendue au niveau du dalot de Sampathé, situé sous la voie ferrée. Le ministre a constaté que cet ouvrage hydraulique est devenu insuffisant pour absorber les importants débits d'eau et qu'il est régulièrement obstrué par des déchets, provoquant des inondations récurrentes. À court terme, le gouvernement mise sur le curage et le dégagement du passage afin de faciliter l'écoulement des eaux durant l'hivernage. Une réhabilitation plus complète, comprenant l'élargissement du dalot, est prévue dans une seconde phase.

Afin de mieux planifier les actions, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé la création d'un comité technique placé sous la présidence du gouverneur de Thiès, avec un secrétariat assuré par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI). Cette instance regroupera les maires, les services techniques de l'État et les ministères concernés. Elle aura pour mission d'identifier les priorités, de définir un calendrier d'exécution, de répartir les responsabilités et d'assurer le suivi des différents projets. Le projet de réhabilitation du dalot de Sampathé sera notamment étudié avec les Chemins de fer et le ministère chargé des Transports en vue de son inscription au prochain budget.

Au canal de Nguinth, le ministre s'est félicité des premiers travaux de curage déjà engagés par les équipes de la DPGI en collaboration avec les collectivités territoriales. Ces opérations ont permis de retirer une partie des obstacles qui entravaient l'écoulement des eaux. Il a toutefois souligné que la principale difficulté reste l'occupation des emprises naturelles du canal par des habitations. Rappelant l'existence d'un décret présidentiel autorisant la libération des emprises des voies d'eau, Cheikh Tidiane Dièye a demandé au gouverneur d'engager les procédures nécessaires, en concertation avec les collectivités territoriales, y compris les indemnisations lorsque les conditions sont réunies. Selon lui, cette démarche est indispensable pour restaurer durablement la capacité hydraulique du canal et réduire les risques d'inondation dans ce secteur.

Au-delà des mesures d'urgence, le ministre a annoncé la mise en place d'une nouvelle approche de gestion des projets de lutte contre les inondations. Chaque intervention devra désormais s'appuyer sur une planification précise, avec un calendrier d'exécution, une structure clairement responsable et un mécanisme de suivi permettant d'évaluer les résultats. Les différents responsables devront rendre compte de l'état d'avancement des projets afin de renforcer l'efficacité de l'action publique. En conclusion, Cheikh Tidiane Dièye a formulé des prières pour un hivernage abondant et bénéfique à Thiès comme dans l'ensemble du Sénégal. Tout en rappelant l'importance des pluies pour l'agriculture, il a insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention afin de mieux protéger les populations contre les inondations.

NDEYE DIALLO