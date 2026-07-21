En partance pour la Coupe d’Afrique des nations de football féminin au Maroc, du 25 juillet au 16 août 2026, l’équipe du Sénégal a reçu le drapeau national, ce lundi. Un peu plus tôt, le même jour, le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, a publié la liste des 26 joueuses devant représenter leur pays.

La Coupe d’Afrique des nations 2026 de football féminin est prévue au Maroc, du 25 juillet au 16 août. L’équipe du Sénégal va participer à sa quatrième phase finale de CAN, la troisième consécutive. Le sélectionneur national a publié, ce lundi, une liste de 26 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal au Royaume chérifien. Mame Moussa Cissé a misé sur un groupe mêlant expérience et jeunesse. Parmi les cadres, il y a la capitaine Korka Fall, Tening Sène, Ndeye Awa Diakhaté, Safiétou Sagna, Mama Diop, Nguénar Ndiaye, entre autres. Elles vont accompagner la jeune garde, dont Khadija Badio, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty, Mbène Diop et Adji Ndiaye.

L'entraîneur ne pourra compter que sur quatre joueuses pour un souci administratif. Il s’agit de Mikaela Bottega, Mariama Deen Touré, Aminata Keita et Mady Soumaré. ‘’La procédure de naturalisation de ces quatre joueuses, engagée par la FSF auprès des autorités compétentes, n’a pu être finalisée avant la date limite fixée par la Confédération africaine de football (CAF) pour la clôture de l’enregistrement des joueuses sur la plateforme CMS. Afin de respecter les délais réglementaires et d’éviter toute forclusion, la Fédération a été contrainte de procéder au remplacement des quatre joueuses concernées sur la liste définitive transmise à la CAF’’, a expliqué la Fédération sénégalais de football dans un communiqué. L’instance dirigeante du football sénégalais a indiqué que la procédure de naturalisation suit son cours et ‘’réaffirme sa volonté de pouvoir compter sur ces joueuses dès que leur situation administrative sera définitivement régularisée’’.

‎Quarts de finalistes de la dernière édition, les Lionnes vont évoluer dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l’Algérie et du Kenya. Elles vont entrer en lice le dimanche 26 juillet face aux Algériennes. Les protégées de Mame Moussa Cissé ont disputé deux matchs amicaux face à l’Égypte, les 8 et 11 juillet au Caire. Elles ont pris le dessus sur les Égyptiennes lors de la première rencontre sur le score de 1-0, avant de s’incliner sur la même marque lors de la seconde manche.

‘’Allez plus loin ‘’

Avant de rallier le Maroc, les Lionnes ont pris part à la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national, ce lundi. Elles ont reçu les couleurs nationales des mains du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, représentant sa collègue en charge de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly. M. Sarr a félicité l’équipe de Mame Moussa pour sa cinquième participation à une CAN, une troisième qualification consécutive qui ‘’témoigne de votre discipline et de vos sacrifices’’. Le ministre leur a rappelé la signification de la cérémonie. ‘’Ce drapeau, symbole vivant de notre identité et de notre histoire, incarne l'âme de notre nation. En le recevant, vous portez avec vous la confiance des plus hautes autorités et celle de tout un peuple qui n'attend qu’une chose, être fier de vous.’’

Ayant atteint deux fois les quarts de finale (2022 et 2024), le Sénégal ambitionne d’aller plus loin cette fois : au moins le carré d’as. ‘’Pour la deuxième fois d'affilée, vous avez atteint les quarts de finale. C'est une prouesse saluée par Mme la ministre, mais l’ambition est plus grande encore. Allez plus loin, écrire une nouvelle page de gloire’’, a déclaré le ministre, qui a invité Korka Fall et ses coéquipières à s’inspirer des U15 et U17 garçons ‘’pour leurs brillants résultats’’ (champions d’Afrique dans leurs catégories respectives). Il leur a assuré du soutien de l’Etat et du peuple sénégalais. ‘’Elle (la ministre en charge des Sports, ndlr) assure que l’État sera à vos côtés tout au long de cette compétition en mettant en place les meilleures conditions de participation. Le pays attend beaucoup de vous. Elle vous invite à aborder chaque match comme une finale.’’

Liste des 26 joueuses : Gardiennes : Adji Ndiaye, Khady Faye, Tening Sène ‎Défenseures : Marème Babou, Adama Sané, Wolimata Ndiaye, Méta Kandé, Aïssatou Fall, Anta Dembélé, Mbayang Sow, Mbène Diop Milieux : Safiétou Sagna, Ndèye Awa Diakhaté, Fatoumata Dramé, Korka Fall, Bineta Korkel Seck, Sadigatou Diallo, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty, Dieynaba Ndaw‎ Attaquantes : Nguénar Ndiaye, Seynabou Mbengue, Mama Diop, Khadija Badio, Ndèye Awa Casset, Pascaline F. Bassène

LOUIS GEORGES DIATTA